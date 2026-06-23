La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, llevará adelante una nueva instancia del ciclo de fortalecimiento institucional destinado a organizaciones de la ciudad y de localidades vecinas. En esta oportunidad, la propuesta estará centrada en la capacitación sobre Ceremonial y Protocolo, una temática de gran demanda entre quienes organizan actos y actividades públicas.

Durante la conferencia de presentación, el secretario de Relaciones Institucionales, Eduardo Molina; explicó que esta iniciativa forma parte del trabajo que viene realizando el Municipio para acompañar y fortalecer el funcionamiento de las instituciones locales.

"El constante contacto con las instituciones nos demuestra que una de las mayores demandas de conocimiento tiene que ver con el ceremonial y el protocolo en cada uno de los actos que se desarrollan. Por eso resolvimos impulsar esta capacitación de dos jornadas para seguir brindando herramientas a quienes trabajan diariamente en organizaciones de nuestra comunidad", señaló.

Por su parte, la licenciada María Lilias Magno destacó que la propuesta contará con la participación de un reconocido especialista a nivel nacional. "Vamos a contar con la presencia del presidente de la Asociación de Ceremonial y Protocolo de la Argentina, Eduardo López Cardozo, un profesional con vasta experiencia en ceremonial gubernamental e institucional. Creemos que será una oportunidad muy valiosa para todas las personas interesadas en la temática", expresó.

La funcionaria explicó además que la convocatoria no está limitada exclusivamente a representantes institucionales. "Si bien está dirigida a las instituciones, también pueden participar personas de manera individual y miembros de comunidades educativas. Queremos que todos aquellos que tengan interés en aprender puedan aprovechar esta capacitación", indicó.

La inscripción es libre y gratuita. Los interesados podrán registrarse en la Oficina de Ceremonial y Protocolo Municipal, ubicada en calle 14 y 17, o a través del enlace disponible en las redes sociales del Municipio.

Desde la organización remarcaron que la invitación se extiende también a instituciones y vecinos del interior provincial, consolidando a Sáenz Peña como una ciudad de referencia en materia de formación y fortalecimiento institucional.

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