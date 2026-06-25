La Policía atrapó a dos de los asaltantes de un camionero de una reconocida distribuidora saenzpeñense. Los ladrones robaron 15 millones de pesos.

Ya son dos los jóvenes detenidos por el robo de los quince millones a una reconocida distribuidora de esta ciudad, ocurrido el pasado 19 de junio en la localidad de Colonias Unidas. El trabajo policial estuvo a cargo de personal de la División de Investigaciones de la ciudad de San Martín y de Sáenz Peña, quienes pudieron dar con los autores del asalto millonario.

Cabe aclarar que el asalto sucedió el pasado 19 de junio, cuando el chofer de un transporte de cargas perteneciente a una distribuidora de Presidencia Roque Sáenz Peña estaba en la localidad mencionada, y en horas de la madrugada fue abordado por dos sujetos encapuchados con pasamontaña. Uno de ellos portando un arma de fuego le habría exigido la entrega del dinero que llevaba, producto del cobro del reparto de mercaderías.

Fuentes policiales confirmaron que la banda que asaltó al camionero es Presidencia Roque Sáenz Peña y todos los integrantes están en buena posición económica, remarcando que dos de ellos ya están detenidos. Además se logró secuestrar el vehículo utilizado para el hecho, y una escasa suma de dinero.

LOS DETENIDOS

El primer detenido por el millonario golpe es uno de los acompañantes del chofer del camión, quien la semana pasada por orden de la fiscal Dra. Andrea Langelotti, de General San Martín; que investiga el asalto en Colonias Unidas; quien ordenó su detención como el primero de los involucrados en el asalto.

En uno de los tres allanamientos, se logró incautar el vehículo utilizado en el asalto y la detención de un implicado. Se trata de un joven de 23 años quien reside en Sáenz Peña, y sería uno de los acompañantes del chofer del camión de reparto que fue asaltado. Mientras que en los allanamientos realizados ayer martes por personal de la División de Investigaciones en un domicilio del centro de esta ciudad, personal policial a cargo de los comisarios Darío Romero y Diego Moreira, procedieron a la detención del supuesto autor material del asalto y propietario del vehículo utilizado, un utilitario que estaba en el garaje del segundo detenido, un joven de 22 años de edad.

Si bien los principales autores del asalto al chofer de reparto de la reconocida firma comercial de Sáenz Peña, a quien le llevaron alrededor de 15 millones, solamente se pudo recuperar poco más de setecientos mil, en el domicilio del último detenido. Los investigadores continúan con las tareas para dar con el dinero sustraído al camionero, y no se descartan más allanamientos.

Fuente y fotos: Norte