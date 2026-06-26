Efectivos de la Comisaría 3º de Presidencia Roque Sáenz Peña, intervinieron en la mañana de este viernes tras el hallazgo de un automóvil volcado y sin ocupantes sobre un camino ubicado a la altura de la calle 51, a un kilómetro de la Ruta Nacional N° 95.

Asimismo, se verificó con el servicio hospitalario local que hasta ese momento no se habían registrado ingresos de personas heridas por un siniestro vial ocurrido en ese sector. Continúa la investigación para establecer quien es el propietario del rodado.

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