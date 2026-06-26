En un comunicado dirigido a las autoridades políticas y policiales, el Bloque de Concejales del Frente Chaqueño; calificó de injusta la reciente decisión de las autoridades de no permitir aglomeración de personas en la tradicional esquina de calles 12 y 11; lugar emblemático para festejos de partidos mundialistas e incluso cuando nuestra selección argentina de fútbol, obtuvo la Copa del Mundo.

"La idea es que la gente que salga a festejar el triunfo haga caravana en motos y autos pero sin detenerse. Deberán circular y no se permitirán aglomeraciones de personas ni en calle 12 y 11 ni tampoco en plazas céntricas. Pueden festejar si lo desean en plazas periféricas o barriales, alejadas del centro; o bien en las avenidas circundantes a la ciudad ya que los comerciantes se molestan por la presencia de mucha gente parada en zona comercial. Tampoco son recomendables el Aeropuerto porque un tránsito intenso en ese camino es propicio para accidentes graves, ni tampoco la zona de la rotonda por el peligro que implican las rutas nacionales. Sobre todo, haremos muchos controles de wileros", remarcó el jefe policial.

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