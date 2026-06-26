La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa ejecutando trabajos de mejoramiento en distintos sectores de la ciudad, con intervenciones destinadas a optimizar la transitabilidad.

Asimismo, se llevan adelante tareas de reparación del pavimento de hormigón en distintos puntos, entre ellos calle 11 y 6, calle 4 y 11, y otras. En estos lugares, la empresa Sameep debió realizar roturas del pavimento para concretar trabajos de reparación del sistema cloacal, por lo que el municipio avanza ahora con la reconstrucción de las calzadas afectadas.

Por otra parte, en el marco del programa de refacción integral de veredas del centro, continúan las obras en calle 12 entre 7 y 9, así como también en la intersección de calles 14 y 11. Estas intervenciones tienen como finalidad mejorar el estado de las veredas y facilitar la circulación peatonal, contribuyendo además al ordenamiento y embellecimiento del área céntrica.

Este tipo de trabajos se ejecutan de manera permanente en distintos barrios y sectores de la ciudad, atendiendo las necesidades de mantenimiento y recuperación de la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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