El Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Local junto al Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI) y el INTI, presentó el curso “Gestión y Eficiencia Energética Industrial”, una propuesta orientada a brindar herramientas para el uso eficiente de la energía en el sector productivo.
En conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón Benítez de la Municipalidad, la Profesora Delfina Veiravé, presidente del ICCTI; Diego Ayala, de Proyectos Sectoriales ICCTI; Joaquín Guevara INTI y Martín Sobol, secretario de Desarrollo Local del Municipio dieron a conocer los contenidos del curso.
El mismo comenzará el próximo 9 de junio con un encuentro presencial y estará a cargo de los ingenieros Alejandro Adrián Almirón, Edgardo Iván Di Gresia, Christian Alejandro Godoy, Joaquín Guevara Castillo y Federico Roffé, integrante del Departamento de Energías Renovables del INTI NEA.
La propuesta está destinada a profesionales, técnicos y personal vinculado a la industria, el mantenimiento, la operación de instalaciones y la gestión energética, así como también a personas con formación técnica interesadas en incorporar herramientas para el análisis y uso eficiente de la energía.
La modalidad será híbrida, con dos encuentros presenciales en Sáenz Peña y clases virtuales de dos horas.
📌 Inscripciones abiertas en: https://bit.ly/GestionyEficienciaEnergetica
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