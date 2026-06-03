El Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Local junto al Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI) y el INTI, presentó el curso “Gestión y Eficiencia Energética Industrial”, una propuesta orientada a brindar herramientas para el uso eficiente de la energía en el sector productivo.

El mismo comenzará el próximo 9 de junio con un encuentro presencial y estará a cargo de los ingenieros Alejandro Adrián Almirón, Edgardo Iván Di Gresia, Christian Alejandro Godoy, Joaquín Guevara Castillo y Federico Roffé, integrante del Departamento de Energías Renovables del INTI NEA.

La propuesta está destinada a profesionales, técnicos y personal vinculado a la industria, el mantenimiento, la operación de instalaciones y la gestión energética, así como también a personas con formación técnica interesadas en incorporar herramientas para el análisis y uso eficiente de la energía.

La modalidad será híbrida, con dos encuentros presenciales en Sáenz Peña y clases virtuales de dos horas.

📌 Inscripciones abiertas en: https://bit.ly/GestionyEficienciaEnergetica

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