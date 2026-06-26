La nueva Diplomatura de la Universidad Nacional del Chaco Austral iniciará el dictado de clases el 6 de agosto, con modalidad virtual, por cinco meses.

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) abrió inscripciones para una nueva Diplomatura con la temática “Estrategia y Consultoría Política”, que iniciará las clases el 6 de Agosto con modalidad virtual y tendrá una duración de cinco meses.

Como requisito de admisión, se solicita título secundario completo y/o formación técnico-profesional equivalente. Los contenidos se engloban en ¿Cómo funciona el Estado? Poder, gobierno y decisión ¿Líder se es o se nace? Construcción de liderazgos en tiempos de desconfianza política. ¿Partidos o frentes políticos? Claves para entender organización de partidos y alianzas. ¿Cómo piensa el ciudadano? Herramientas para entender la opinión pública en el siglo XXI. Narrativas políticas en tiempos de scroll. Uso de datos cualitativos para análisis y pensamiento estratégico. ¿Una nueva era en la comunicación gubernamental? Límites y desafíos al comunicar desde instituciones públicas, entre otros temas.

La propuesta está aprobada por Disposición Nº 709/2026- S.A. de la Universidad, bajo la dirección académica del Mgter Facundo M. Kalin y Mgter. Georgina Paolino y un amplio cuerpo docente.

Información e inscripciones

Las personas interesadas pueden acceder al cronograma de clases, información de costos y realizar las inscripciones, a través del siguiente enlace:

https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/ZKRYERPXDN

Periodismo365