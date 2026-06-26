El accidente ocurrió a las 05.00 horas de la madrugada de este viernes en plena calle 12 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a metros de la UNCAUS. Por razones que se investigan, un automóvil con dos estudiantes a bordo, subió a la vereda de la excooperativa La Unión y detuvo su marcha chocando contra una columna de alumbrado público. Ambos ocupantes resultaron ilesos. Cabe remarcar que si bien a esa hora no había transeúntes, la zona es transitada por una importante cantidad de personas durante el día. La Policía no informó si al conductor se le realizó o no el correspondiente Test de Alcoholemia.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que un automóvil Volkswagen Track, color gris, 5 puertas, conducido por L.K., estudiante, de 21 años, domiciliado en el Barrio Loma Linda; quien circulaba acompañado de su amiga L.B (18), estudiante, domiciliada en el Barrio 50 Viviendas; había subido a la vereda de la excooperativa La Unión y chocado contra una columna de alumbrado público, manifestando ambos ocupantes estar ilesos y no requerir asistencia médica.

El conductor explicó a los efectivos policiales que momentos antes perdió control de su automóvil, subiendo a la vereda e impactando contra un poste de luz. Afortunadamente no resultaron personas lesionadas.

Periodismo365