La comunidad de Santa Sylvina incorporó un moderno equipo de Rayos X digital directo de última generación para el Hospital “Dr. Moreno Díaz Setuvi”, adquirido mediante el Convenio FonPlata con una inversión de $60.986.500.

La incorporación de este equipamiento permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud local, ampliando la cobertura asistencial y mejorando el acceso a diagnósticos oportunos, controles de calidad y tratamientos especializados para los habitantes de Santa Sylvina y de toda la región.

Durante el acto, el gobernador destacó la importancia de continuar dotando de tecnología a los hospitales de toda la provincia. “Estamos avanzando en cada rincón del Chaco con más equipamiento y más tecnología para nuestros hospitales. Este era un pedido muy importante de la comunidad porque el equipo anterior había quedado obsoleto. Hoy contamos con una herramienta de última generación que permitirá optimizar la atención y brindar respuestas más rápidas y eficientes a los pacientes”, señaló.

Zdero remarcó además que la inversión forma parte de una política sostenida de fortalecimiento del sistema sanitario provincial. “Estamos equipando hospitales con tecnología de calidad, mejorando la infraestructura y optimizando los recursos disponibles. En estos dos años de gestión hemos logrado ordenar las cuentas de la provincia, recuperar la confianza de los organismos de financiamiento y avanzar con inversiones que impactan directamente en la calidad de vida de los chaqueños”, afirmó.

Asimismo, destacó los avances alcanzados en materia sanitaria. “Hoy tenemos una red de salud que funciona de manera articulada, con compras racionales, mejor control de stock y una administración eficiente de los recursos. Nuestro objetivo es seguir incorporando tecnología y avanzar hacia la digitalización de las prestaciones para brindar un mejor servicio a toda la comunidad”, agregó.

Por su parte, la directora del Hospital Dr. Moreno Díaz Setuvi, Gisel de la Rosa, expresó su agradecimiento por la incorporación del nuevo equipamiento. “Era una necesidad muy importante para nuestra localidad y para toda la zona. No solamente atendemos pacientes de Santa Sylvina, sino también de áreas rurales y de localidades vecinas, incluso de provincias cercanas. Este equipo representa un gran avance por la calidad de las imágenes que ofrece, la rapidez en la atención y la posibilidad de realizar estudios con mayor comodidad para los pacientes”, indicó.

La profesional explicó además que el nuevo sistema permitirá optimizar la atención en situaciones de emergencia. “En casos de accidentes o pacientes con movilidad reducida, los estudios podrán realizarse de manera más rápida y eficiente, sin necesidad de trasladar al paciente, lo que mejora significativamente la calidad de atención”, sostuvo.

En el marco de la jornada, la Fundación Soy Chaco también realizó la entrega de pintura destinados al mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones del hospital. Este aporte contribuirá a la puesta en valor de los espacios de atención y trabajo, generando ambientes más adecuados, seguros y confortables para pacientes, familiares y personal de salud.

La entrega del nuevo equipo de Rayos X forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno provincial para consolidar y modernizar el sistema sanitario chaqueño, garantizando mayor equidad en el acceso a la salud y mejores prestaciones para toda la comunidad.

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