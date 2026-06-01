Lo realizó en un operativo conjunto el SENASA y el Ministerio de Seguridad Nacional al comprobar un riesgo para la salud de las personas.

En un control de rutina en el puesto de Senda Hachada, en el salteño Departamento General José de San Martín, agentes del SENASA y de Gendarmería Nacional Argentina detectaron el traslado de 1.000 cajas de 20 kilogramos de pescado cada una proveniente de la provincia de Entre Ríos, y con destino a la ciudad de Salvador Mazza, sin el rótulo - elemento fundamental para asegurar el origen y destino de los productos alimenticios -, ni el permiso de tránsito que debe acompañar la carga, así como inconsistencias en la documentación presentada.

La magnitud de la carga detectada y las inconsistencias verificadas durante la inspección permitieron identificar posibles maniobras vinculadas al transporte irregular de mercaderías y eventuales circuitos clandestinos de comercialización, generando alertas operativas y sanitarias sobre corredores estratégicos del norte argentino, donde el tránsito de productos alimenticios sin condiciones adecuadas de identificación y control documental compromete los mecanismos de inocuidad y seguridad alimentaria establecidos por la normativa vigente.

De tal manera, el personal del Centro Regional NOA Norte del SENASA y agentes de GNA interdictaron la mercadería, confeccionaron el Acta correspondiente y procedieron a su desnaturalización.

El puesto de control en Senda Hachada, ubicado en la localidad de Embarcación, se encuentra en la intersección de la Ruta Nacional N° 34 y la Ruta Nacional N° 81, un punto estratégico de seguridad y control fitozoosanitario situado en la Provincia y por donde circula un volumen significativo de transportes alimenticios y donde se inspeccionan vehículos que transportan tanto animales vivos, como alimentos de origen animal y vegetal.

Las actuaciones se enmarcan en las competencias establecidas por los decretos N° 1.585/1996 y N° 4.238/1968 y normativa complementaria aplicable en materia de control sanitario, trazabilidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, fortaleciendo el estatus zoofitosanitario nacional y los mecanismos de control sobre el tránsito de mercaderías alimenticias.

Estas acciones forman parte de la labor permanente del SENASA en articulación con fuerzas de seguridad, con el fin de verificar el cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes, preservar el estatus sanitario del país y asegurar el comercio legal y la inocuidad de los alimentos que llegan a los consumidores.

Periodismo365