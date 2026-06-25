Ante la llegada de las bajas temperaturas, la empresa Secheep lanzó una campaña de concientización destinada a promover el uso eficiente de la energía eléctrica en los hogares chaqueños, con el objetivo de mantener ambientes cálidos durante el invierno.

La campaña, que comenzó a implementarse durante los primeros días de junio y se extenderá hasta agosto, contempla la difusión de recomendaciones, promoviendo hábitos responsables que permitan mantener el confort en los hogares sin disparar la demanda eléctrica. Desde la empresa energética señalaron que la propuesta forma parte de una estrategia integral orientada a fortalecer una cultura energética basada en el uso racional y eficiente de la electricidad, acompañando a cada familia chaqueña con consejos simples y accesibles.

Recomendaciones para un consumo eficiente

Entre las principales sugerencias difundidas por Secheep se destacan:

-Utilizar correctamente los equipos de calefacción, como estufas, paneles calefactores y caloventores.

-Optar por electrodomésticos de alta eficiencia energética, especialmente aquellos identificados con clasificación Clase A.

-Mantener los termostatos en temperaturas adecuadas para evitar consumos excesivos.

-Aprovechar la luz solar durante el día para calefaccionar naturalmente los ambientes.

-Mantener cerradas puertas y ventanas para conservar el calor interior.

-Desenchufar aparatos eléctricos que no se encuentren en uso.

-Priorizar el abrigo personal como complemento de la calefacción para reducir el uso continuo de equipos eléctricos.

Desde Secheep remarcaron que el cuidado de la energía es una responsabilidad compartida y destacaron que la participación activa de los usuarios resulta fundamental para optimizar el uso del servicio eléctrico y contribuir al funcionamiento eficiente del sistema.

A través de esta iniciativa, SECHEEP ratifica su compromiso de acompañar a las familias durante el invierno con información útil y recomendaciones que permitan cuidar la energía y optimizar el consumo.

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