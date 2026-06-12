Más de 400 estudiantes y 33 graduados reflejan el impacto de la Universidad Nacional del Chaco Austral en el desarrollo de la comunidad.









Actualmente, la localidad cuenta con 33 graduados de UNCAUS en carreras como Medicina, Farmacia, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Licenciatura en Nutrición y Contador Público. Además, registra 410 estudiantes activos, consolidando el acceso a la educación superior para los jóvenes de la región.

Formación continua y capacitación

A lo largo de los últimos años, numerosos vecinos participaron de propuestas de formación impulsadas por la Universidad, entre ellas las diplomaturas en Fotografía, Gestión Cultural, Producción Musical y Streaming. Asimismo, durante 2024 se desarrolló el curso de Marketing Digital y E-Commerce, orientado a fortalecer competencias vinculadas a las nuevas tecnologías y el desarrollo emprendedor.

Participación en Agronea Pampa

UNCAUS tuvo una destacada presencia en Agronea 2024 y 2025, movilizando a más de 70 docentes y estudiantes de carreras como Ingeniería Agronómica, Ingeniería Zootecnista, Ciencias Veterinarias, Medicina, Farmacia, Ingeniería en Sistemas, Instituto de Ambiente y Tecnicatura en Mecanización Agropecuaria.

Durante ambas ediciones se realizaron capacitaciones, actividades de transferencia tecnológica y asistencia al sector productivo. También participaron los Talleres de Cultura de la Universidad con presentaciones artísticas en el escenario principal.

Compromiso con la salud comunitaria - extensión Universitaria

La Universidad también desarrolló importantes acciones de extensión sanitaria. Durante la pandemia de COVID-19, entre 2020 y 2022, participó en operativos del Programa Detectar mediante el Camión Sanitario Universitario y la provisión de alcohol sanitizante. Posteriormente, durante la emergencia por dengue en 2024, UNCAUS produjo y distribuyó repelentes de manera gratuita para fortalecer las acciones de prevención y protección de la comunidad.

Periodismo365