Se reitera que no se tratará de un corte total durante los cinco días de trabajo, sino de una interrupción rotativa del suministro según las zonas, alternando bajas de presión para NO desabastecer por completo a las comunidades.

El Gobierno, a través del Ministerio de Infraestructura y en coordinación con la empresa estatal Sameep, informa a la comunidad la planificación de un operativo técnico de alta complejidad sobre el Segundo Acueducto del Interior. Las tareas implicarán una interrupción temporal en el suministro de agua potable estimada en cinco días, lapso en el cual se trabajará de manera ininterrumpida durante tres turnos diarios de 8 horas cada uno.

La medida, dispuesta estratégicamente para la segunda semana del receso invernal, coincide con un período de menor demanda estacional debido a las bajas temperaturas. Con esto se busca resguardar las actividades del sector público y garantizar que los alumnos del interior no pierdan jornadas escolares por la falta del recurso en los establecimientos.

El motivo central de este corte programado es *retirar una cañería provisoria a la altura de Makallé para colocar la estructura definitiva de acero sobre el puente del Río Negro.* Al tratarse de grandes soportes de hormigón que requieren un tiempo obligatorio de secado para garantizar la seguridad de la obra, las tareas demandarán estrictamente los cinco días previstos.

Un solo corte para cinco obras claves

Para optimizar el tiempo y evitar futuras interrupciones, los equipos técnicos trabajarán en simultáneo en otros cuatro puntos de la red. Se instalarán los tableros eléctricos definitivos en la toma de agua de Barranqueras, se conecta la cisterna central de Sáenz Peña y se pondrá en marcha una nueva bomba de alta potencia. Toda esta puesta a punto es el paso indispensable para elevar el caudal actual de *1.800 a 3.000 metros cúbicos* por hora de cara al próximo verano, llevando una solución definitiva al interior provincial.

Recomendaciones para los usuarios

Ante la parada temporal del servicio, se solicita a la población hacer un uso responsable del agua y cuidar las reservas domiciliarias mediante los siguientes consejos:

-Cuidar el agua para usos esenciales: Priorizar el recurso exclusivamente para la higiene, la cocina y la hidratación.

-Evitar el derroche: Suspender el uso de mangueras para el riego, lavado de veredas o limpieza de vehículos durante las jornadas de intervención, y optimizar el lavado de ropa.

El Gobierno provincial solicita a la población de las localidades del trazado- como Presidencia Roque Sáenz Peña, Campo Largo, Corzuela, San Bernardo, Charata, Napenay, Avia Terai, Concepción del Bermejo, Las Breñas, General Pinedo, Gancedo, Hermoso Campo, Villa Ángela, Coronel Du Graty, Santa Sylvina, Machagai, Plaza y Quitilipi- a "acompañar con la optimización del agua en los hogares durante las jornadas que demande la intervención".

Periodismo365



