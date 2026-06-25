El presidente de la Unión Industrial del Chaco, Aldo Kastón, cuestionó la lectura oficial sobre la economía y aseguró que la actividad industrial y comercial sigue en retroceso. Señaló que en la provincia ya cerraron 1.150 empresas desde el inicio de la actual gestión nacional, advirtió por la caída del consumo, el impacto de los embargos fiscales y sostuvo que medidas como la vuelta de Ahora 12 pueden dar “un respiro” al comercio, pero no resuelven el problema de fondo.

En ese sentido, reconoció que algunos indicadores mencionados por el Gobierno son ciertos, pero remarcó que no muestran el cuadro completo. “Estamos exportando muchísimo, pero estamos exportando muchísima materia prima, no estamos exportando ningún producto elaborado, lo cual reduce sustancialmente la capacidad de ganancia de la sociedad en general”, explicó.

También cuestionó que el crecimiento que exhibe la administración nacional esté concentrado en sectores como Vaca Muerta, el gas, el petróleo y la minería, sin derrame en el empleo ni en el mercado interno. “Es lo único que está dando crecimiento real”, sostuvo, aunque advirtió sobre la contradicción entre el aumento de las exportaciones energéticas y la falta de abastecimiento interno. “Estamos aplaudiendo la exportación y nos estamos quedando sin consumo interno, una vez más”, señaló.

Kastón vinculó ese escenario con la pérdida de poder adquisitivo y la caída del consumo. “La carne sigue aumentando, aunque parece que bajó un poquito. Estaban festejando ahora porque bajó un poco la inflación de esos tres o cuatro meses que hizo un pico importante, pero ya lo que se perdió se perdió y no se recupera”, dijo. Y agregó: “La gente que quedó afuera del sistema ya no vuelve al sistema”.

Sobre la situación en el Chaco, el dirigente industrial aseguró que la caída de la actividad se traduce en cierres concretos de empresas. “No hay consumo y lo que hay es cada vez menor”, insistió. Según detalló, la última medición interanual provincial mostró una baja del 6% y un incremento en la cantidad de firmas que dejaron de operar. “Desde noviembre del año pasado se cayeron 250 empresas más. Estamos en 1.150 empresas caídas desde que está este Gobierno”, precisó.

Además, advirtió que el escenario podría agravarse a nivel nacional en los próximos meses. “Se prevé que en el total general del país vamos a llegar a 40.000 a fin de este año. Lo que significa que la caída es aún más pronunciada”, indicó.

Consultado por el pedido de la Unión Industrial Argentina para que se analice la vuelta del programa Ahora 12, Kastón consideró que puede representar un alivio transitorio para el comercio, aunque descartó que sea una solución estructural. “Podés poner Ahora 12, Ahora 24, Ahora 36 y lo único que vas a zafar son por unos días la venta que va a lograr el comercio en esos días y nada más. No hay recomposición”, afirmó.

De todos modos, señaló que una herramienta de financiamiento al consumo podría servir en el corto plazo. “Ojalá nos den el Ahora 12, va a servir para el comercio, va a ser muy importante porque le va a dar un respiro otra vez al comercio, aunque sea para pagar aguinaldos”, expresó. Sin embargo, remarcó que “la situación es muy compleja” y que “no se resuelve con un Ahora 12”.

Apertura importadora

Otro de los puntos que planteó fue el impacto de la apertura importadora y la eliminación de protecciones para la industria local. En ese marco, cuestionó las decisiones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Está levantando las últimas protecciones que hay al comercio argentino y a la industria de Argentina para que no se importen estos productos”, dijo.

Kastón sostuvo que la competencia es desigual frente a productos provenientes de economías con fuerte respaldo estatal. “Estamos compitiendo en Argentina con un Estado chino que subsidia todo. Como para este Gobierno eso está mal, nos quitan todos los subsidios, pero nos meten mercadería subsidiada de China”, cuestionó.

En ese marco, advirtió que la pérdida de competitividad no sólo afecta a la industria, sino también al comercio, que tampoco logra sostener ventas por la caída de los ingresos. “Hasta hace seis u ocho meses el sueldo le alcanzaba a la gente para comprar esa cosa barata de China. Hoy, como se volvió a descomponer la situación salarial, ya no le alcanza para comprar barato”, planteó.

Embargo fiscales a empresas

El titular de la UICH también volvió a referirse a la situación generada por los embargos fiscales y afirmó que siguen siendo una de las principales preocupaciones del sector. Si bien señaló que la cantidad diaria podría haber bajado respecto de semanas anteriores, aclaró que el problema persiste y que sus efectos son inmediatos sobre la operatoria de las empresas.

“El problema más grave del embargo es que te bloquea todo tipo de actividad comercial. No podés comprar con cheques, no podés recibir cheques de terceros, ni siquiera podés decir ‘te pago la deuda con un descubierto’, porque el banco te bloquea inmediatamente”, explicó.

En esa línea, sostuvo que la presión fiscal termina siendo contraproducente incluso para la propia recaudación. “Todo este asunto de presionar para mayor recaudación redunda en contra. Cada vez hay menos recaudación. Volvió a caer el mes anterior. Hace 11 o 12 meses que está cayendo sistemáticamente todos los meses”, afirmó.

Según Kastón, esa caída impacta luego en toda la cadena de financiamiento del Estado. “Cae la recaudación, caen los fondos a las provincias, vuelven a tener un impacto los municipios. Es un efecto multiplicador en cadena, una espiral descendente”, sostuvo.

Frente a ese panorama, reclamó medidas urgentes y señaló que hasta ahora no hubo respuestas concretas desde ARCA ni soluciones de fondo desde el Gobierno nacional. “Es hora de que alguien tome medidas realmente en esta situación”, expresó.

Por último, también defendió la reactivación de la obra pública como motor de la economía, al señalar que su paralización profundiza la retracción de sectores como la construcción, la industria textil y otras ramas vinculadas. “La obra pública es la gran movilizadora de la economía”, sostuvo.

Fuente y fotos: Chaco Día por Día