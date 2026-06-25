Este miércoles, se presentó oficialmente la 29ª edición de la Cabalgata de la Fe, una de las manifestaciones religiosas, culturales y tradicionales más convocantes del país, que se realizará los días 26 y 27 de julio y volverá a reunir a miles de peregrinos, jinetes y visitantes de distintos puntos de la Argentina.

Durante la presentación, Zdero destacó el trabajo conjunto que permite sostener año tras año esta celebración y agradeció el compromiso de quienes forman parte de su organización. “Quiero agradecer profundamente a todos los que hicieron posible la realización de este evento. Hay muchas personas que trabajan durante meses con esfuerzo y compromiso para que la Cabalgata de la Fe siga creciendo”, expresó.

El mandatario remarcó además que la cabalgata representa mucho más que una expresión religiosa, ya que constituye un importante atractivo turístico y un motor para la economía provincial. “Es uno de los eventos de fe y tradicionalismo más importantes de la Argentina. Muchas veces nosotros mismos no alcanzamos a dimensionar lo que significa la cantidad de personas que moviliza y el impacto económico que genera para emprendedores, comerciantes, prestadores turísticos y familias de toda la región”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno provincial continuará acompañando este tipo de acontecimientos porque fortalecen la identidad chaqueña y generan desarrollo. “Tenemos que mostrar con orgullo lo que somos, nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra fe. Estos eventos construyen identidad y también generan oportunidades para cientos de familias que trabajan durante esos días”, afirmó. Asimismo, convocó a los chaqueños a participar de esta nueva edición. “Invitamos a todos a disfrutar de este gran evento y a seguir levantando la bandera de nuestro Chaco con orgullo”, concluyó.

Una tradición que ya forma parte del patrimonio chaqueño

El exgobernador Ángel Rozas recordó los inicios de la Cabalgata de la Fe y destacó el crecimiento sostenido que tuvo durante casi tres décadas. “Hace exactamente 31 años realizábamos el primer encuentro preparatorio. Este año concretaremos la edición número 29 y el próximo celebraremos los 30 años de esta gran cabalgata”, recordó. Rozas señaló que la iniciativa trascendió los gobiernos para convertirse en un patrimonio de todos los chaqueños. “La Cabalgata de la Fe ya es un hecho cultural y religioso incorporado por toda la ciudadanía y pertenece al pueblo del Chaco”, afirmó.

Un evento que impulsa el turismo y la economía

Por su parte, la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli, aseguró que la Cabalgata de la Fe constituye uno de los principales acontecimientos turísticos, culturales y religiosos de la provincia. “Es uno de los eventos de tradición más importantes que tiene el Chaco y se sostiene desde hace 29 años gracias al esfuerzo, la devoción y el compromiso de muchísimas personas”, manifestó.

La funcionaria explicó que el Gobierno provincial trabaja de manera articulada para garantizar la seguridad de los participantes, el bienestar de los animales y la adecuada prestación de todos los servicios durante el recorrido.

También destacó el fuerte impacto económico que genera la celebración. “Desde los días previos comienzan a trabajar emprendedores, artesanos, gastronómicos, comerciantes y prestadores de servicios. La actividad acompaña todo el recorrido de la cabalgata y representa una importante oportunidad para la economía local”, señaló.

Finalmente, remarcó que la propuesta también incluirá espectáculos artísticos con músicos chaqueños y el tradicional cierre con la presentación del Chaqueño Palavecino, consolidando una celebración que combina fe, cultura, identidad y desarrollo para toda la provincia.

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