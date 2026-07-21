Las conocidas interrupciones en el tránsito del Puente General Belgrano, comenzó a tomar fuerza una propuesta clave para la conectividad de la región: la implementación de un sistema de transporte fluvial de pasajeros y vehículos entre Chaco y Corrientes. La idea fue elaborada por la administradora e interventora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, quien confirmó contactos con una empresa de Paraguay que se mostró interesada en avanzar con la iniciativa.

Instalar el debate y pensar a largo plazo

Para la titular del puerto, el foco principal hoy pasa por instalar la problemática en la agenda pública y política de ambas provincias, superando la respuesta de emergencia ante cada contingencia. "Me parece que es una necesidad tener una alternativa para el puente. Esa vez fueron 8 horas, pero ¿qué pasa si son más? Hay un montón de factores y no se puede trabajar siempre en la coyuntura. Sabemos que el proyecto del Segundo Puente está encaminado, pero no se hace de un día para otro. Tenemos gente que cruza a diario de ambos lados y esas interrupciones son perjudiciales", sostuvo Azula.

Convenio bilateral e infraestructura

Respecto a la viabilidad del proyecto, Azula aclaró que la Naviera paraguaya Yerutí , empresa que también proyecta construir barcazas para la ruta comercial Barranqueras–Asunción una vez concretado el dragado, aguarda los requerimientos formales. Sin embargo, remarcó que la decisión final excede a la administración portuaria. “Para concretarse, la iniciativa requerirá indefectiblemente de un convenio interprovincial entre los gobiernos de Chaco y Corrientes. La puesta en marcha implicará estudios técnicos sobre las zonas ribereñas de ambas costas y se deberán diseñar e infraestructura vial adecuada (accesos para camiones y automóviles) que conecte con la red del entramado urbano por fuera de las zonas netamente operativas del puerto o la costa”, detalló.

"El próximo paso será pedirle a la naviera que, si mantiene el interés, presente una propuesta formal. Es un tema que ya se instaló y que ahora ambos gobiernos deberían ponerlo en su agenda", concluyó la administradora.

Fuente y fotos: Radio Sudamericana



