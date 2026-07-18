Los procedimientos se realizaron durante el fin de semana largo en distintos puntos de la provincia. En Fortín Olmos secuestraron armas, vehículos y 24 patos silvestres, mientras que en operativos contra la pesca ilegal decomisaron más de 15 toneladas de pescado.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la dirección Provincial de Manejo Sustentable y derivó en un operativo conjunto de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas" y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.

Durante un control, los efectivos interceptaron dos camionetas que trasladaban a un grupo de ciudadanos franceses hacia establecimientos destinados a la caza deportiva. Los vehículos eran coordinados por tres argentinos que no contaban con la habilitación requerida para desempeñarse como guías de caza.

En el procedimiento se secuestraron 24 patos silvestres muertos, tres escopetas, cartuchos, vainas servidas, llamadores, señuelos, pateras y otros elementos utilizados para la actividad cinegética. Además, las autoridades comprobaron que ninguno de los participantes tenía licencia de caza vigente y que el responsable del contingente poseía vencidas las credenciales de Legítimo Usuario y de Tenencia de Arma de Fuego.

Por disposición de la Fiscalía de Vera, fueron secuestradas preventivamente las armas, los vehículos y el resto del equipamiento, mientras que los tres coordinadores quedaron aprehendidos por presunta tenencia indebida de arma de fuego de uso civil e infracción a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre.

Decomisos por pesca ilegal

En paralelo, inspectores del ministerio de Ambiente realizaron controles en pescaderías y centros de acopio de Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria, donde detectaron irregularidades vinculadas con la comercialización de especies vedadas y el incumplimiento de los regímenes de fiscalización.

Como resultado de esos procedimientos fueron decomisados 8.400 kilos de sábalo, 5.000 kilos de boga, 1.400 kilos de bagre, 900 kilos de patí, 120 ejemplares de dorado, cuya captura comercial está prohibida de manera permanente y 20 surubíes que no cumplían con la medida reglamentaria.

Los controles también alcanzaron la zona de islas del departamento La Capital, donde fueron retirados 1.200 metros de redes confeccionadas con mallas no permitidas por la legislación provincial y se incautaron señuelos utilizados para la caza deportiva sin autorización.

Desde el Ministerio de Ambiente señalaron que estos operativos forman parte de una política de fortalecimiento de los controles sobre la caza y la pesca ilegal. Según datos oficiales, en el primer semestre de 2026 ya se realizaron 40 operativos, más del doble que durante todo 2023, y los decomisos de pescado pasaron de 385 kilos registrados hace tres años a más de 38.000 kilos en lo que va del año.

Fuente y fotos: Rosario 3



