Un periodista de The Guardian dijo que “sería gratificante si la bandera exhibida durante el partido en los Estados Unidos sacudiera a alguien para que pase a la acción”.

“Tarde o temprano, el gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de reanudar las negociaciones”, señaló Simón Jenkins del medio The Guardian, tras lo cual expresó: “Como están las cosas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth y el ministro de Defensa pospondrán el problema”.

En un informe del citado medio al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el periodista manifestó luego: “Sería gratificante si la bandera de las Malvinas exhibida durante el partido en los Estados Unidos sacudiera a alguien para que pase a la acción. No pueden ser británicas para siempre”.

Los dichos de Jenkins se debieron a la aparición de la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” que exhibieron los jugadores de la selección argentina tras la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y, además, hizo un repaso por la historia de ciertos lugares que fueron colonias británicas y que, paulatinamente, dejaron de responder a la Corona.

Según el informe, el más reciente fue el acuerdo que Reino Unido y España cerraron esta semana en torno a la soberanía de Gibraltar y 24 horas después de la celebración por la firma del tratado en Bruselas, resurgió el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas tras la citada semifinal y Jenkins se preguntó: “¿Será mucho esperar que una negociación similar surja producto de la semifinal de anoche?“.

“Ninguno de los territorios de la era imperial británica tiene el derecho eterno de permanecer como están, menos uno que le cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras esterlinas en materia de defensa por año”, aseveró.

Fuente y fotos: Agencia NA