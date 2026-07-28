El gobernador Leandro Zdero supervisó el avance de la obra de la nueva Estación Transformadora de Resistencia, ubicada en Puerto Bastiani. El montaje de la torre forma parte de una infraestructura estratégica destinada a fortalecer el sistema eléctrico del departamento San Fernando y brindar una respuesta concreta al crecimiento de la demanda energética, especialmente durante los meses de mayor consumo.

El ministro Domínguez destacó que esta obra forma parte de una planificación integral iniciada desde el comienzo de la gestión para recuperar la infraestructura energética de la provincia. “Es una obra que va a permitir ampliar significativamente la capacidad del sistema eléctrico. Beneficiará a miles de usuarios y, junto con los parques solares que estamos desarrollando en distintos puntos de la provincia, fortalecerá toda la red energética del Chaco”, expresó.

El funcionario explicó que el objetivo es dejar atrás los inconvenientes que durante años afectaron a los chaqueños en los días de temperaturas extremas. “Venimos planificando e invirtiendo en obras estructurales porque sabemos que la energía es clave para mejorar la calidad de vida. Queremos un sistema más sólido y confiable, preparado para responder cuando la demanda alcanza sus niveles más altos. Estas obras nos permitirán afrontar el próximo verano con una infraestructura mucho más robusta”, sostuvo.

Por su parte, el jefe de obra, Dante Broggi, señaló que los trabajos transitan su etapa final y representan un hito para el sistema energético provincial. “Estamos finalizando los últimos metros de la línea de alta tensión que vincula la estación de 500 kV con la nueva Estación Transformadora Resistencia. Esta obra incrementará la capacidad de potencia disponible para San Fernando y constituye una respuesta concreta a una demanda histórica de los usuarios”, afirmó.

Asimismo, explicó que la nueva infraestructura permitirá contar con un sistema más seguro y resiliente frente a eventuales contingencias. “Al incorporar esta nueva estación transformadora, la red tendrá mayor capacidad de respuesta y confiabilidad, reduciendo el riesgo de inconvenientes durante los períodos de mayor consumo y mejorando la calidad del servicio para toda la región”, concluyó.

La nueva Estación Transformadora Resistencia constituye una obra estratégica para el desarrollo energético del Chaco y forma parte del plan de inversiones que impulsa el Gobierno provincial para modernizar la infraestructura eléctrica, acompañar el crecimiento de la demanda y ofrecer un servicio más eficiente, seguro y estable para los chaqueños.

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