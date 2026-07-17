Por decisión del gobernador Leandro Zdero, el Gobierno del Chaco adelantará la acreditación del Refuerzo para este sábado 18 de julio, después de las 09.00 horas, permitiendo que los beneficiarios puedan disponer de los fondos durante el fin de semana.

Inicialmente, el pago estaba previsto para el lunes, según los anuncios realizados durante la semana. Sin embargo, el Gobierno provincial resolvió adelantar la acreditación para brindar una respuesta más rápida a los beneficiarios y facilitar el acceso a los fondos.

De esta manera, quienes perciben el Refuerzo, todos los activos y pasivos, podrán contar con el dinero desde este sábado, en el marco de una medida orientada a ofrecer mayor previsibilidad y acompañamiento a las familias chaqueñas.

Periodismo365