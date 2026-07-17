En el marco de los festejos por el Día del Amigo y el inicio de las vacaciones de invierno, el Complejo Termal & Spa de Presidencia Roque Sáenz Peña preparó una serie de promociones especiales para que vecinos y visitantes puedan compartir una experiencia única de relax y bienestar.

Combo 1: Sillón masajeador + baño turco/sauna con bata, por $30.000.

Combo 2: Masaje general + ingreso a la piscina termal con bata, por $36.000.

Combo 3 (VIP Premium): Sillón masajeador, botas de presoterapia, faja abdominal y baño turco/sauna con bata, por $53.000.

Combo 4: Pulido corporal + experiencia termal con bata, por $38.000.

Además, quienes visiten el Complejo podrán aprovechar promociones 2x1 en: sauna, piscina termal y clases de yoga para adultos. Por otra parte, durante las vacaciones de invierno continúa la propuesta Yoga Kids, destinada a niños de 7 a 10 años, una actividad que combina diversión, movimiento y relajación en un entorno pensado especialmente para los más pequeños.

Las clases se realizarán los viernes 24 y 31 de julio, de 10.00 a 11.00 horas, estarán a cargo de la instructora Sandra Muñoz y los cupos son limitados. Para inscripciones e informes, los interesados pueden comunicarse al 3644-544082.

Desde el Complejo Termal & Spa invitan a toda la comunidad a celebrar el Día del Amigo y disfrutar de las vacaciones viviendo una experiencia de bienestar en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Periodismo365