Las Regionales Educativas suspenderán las clases del turno tarde y noche por el partido de la Selección Argentina.

En estas disposiciones de cada dirección regional establecen que la presente medida es de carácter excepcional y no implica la pérdida de contenidos pedagógicos los cuales deberán ser reprogramados y o abordados oportunamente por las instituciones educativas garantizando el cumplimiento de los objetivos curriculares.

Esta decisión tiene como propósito posibilitar que estudiantes, docentes, directivos, personal no docente y familias puedan compartir este acontecimiento deportivo de relevancia internacional, promoviendo un momento de encuentro y unión nacional en torno a la participación de la Selección Argentina.

Entre los considerandos, las disposiciones rubricadas por cada director regional, en el ejercicio de sus facultades expresan que a nivel federal, la Ley de Educación posiciona a la cultura como un pilar para la soberanía y la cohesión social y la importancia que le otorga se manifiesta en varios puntos clave. En su artículo 11, la ley explicita que uno de los fines principales de la política educativa es “fortalecer la identidad nacional. La cultura nacional se construye, así como una red que abraza la diversidad, no como algo homogéneo”.

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