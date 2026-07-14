El Progano sigue haciendo historia en los mercados internacionales. Este lunes, la Provincia concretó la segunda carga de carne caprina destinada al mercado internacional, en el marco del Programa Ganadero del Norte (PROGANO), reafirmando la estrategia de inserción de la producción chaqueña en destinos de alta demanda.

Durante el acto, el gobernador Leandro Zdero destacó “el esfuerzo conjunto entre el Estado, los productores y el sector privado para reactivar la actividad frigorífica y abrir nuevos mercados”. Asimismo, convocó a los pequeños productores a continuar apostando “al trabajo y a la producción, remarcando que el crecimiento del Chaco se sustenta en la generación de oportunidades y en el agregado de valor de los productos locales”.

Por su parte, el ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, subrayó que “la apertura de mercados y la simplificación de los procesos de exportación permiten brindar previsibilidad a los productores y consolidar una solución histórica vinculada a la comercialización”.

Finalmente, la intendente de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, valoró “el trabajo conjunto entre Provincia y municipio para poner en funcionamiento los Centros de Desarrollo Productivo y fortalecer el arraigo de las familias del interior”.

Este contenedor constituye el segundo de una serie de 7 embarques previstos para la región. En paralelo, se realizó una degustación de cortes premium destinada a productores, comerciantes y público en general, con el objetivo de promover el consumo local y ampliar los canales de comercialización dentro de la provincia. Estuvieron presentes también, la subsecretaria de Ganadería, Mariela Kasko; Mariano Castañón, Becher Yesef y Matías Levi, del Frigorífico Ovechás S.A.S, productores y vecinos de la zona.

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