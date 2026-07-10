La jornada patria del 9 de julio se vivió a puro sabor con el 5° Campeonato de Locro Saenzpeñense.

Luego de la degustación y evaluación realizada por el jurado, de entre 27 participantes, Cristian Segovia se consagró ganador del certamen al obtener 1.795 puntos. El segundo puesto fue para Danisa Viskup, del equipo "El Buen Momento", con 1.730 puntos, mientras que el tercer lugar correspondió a Cristian Schaffeutle, de "Locos por el Locro", quien alcanzó 1.720 puntos.

Gracias a este logro, Cristian Segovia, quién ya había ganado el certamen en el año 2024, representará a Sáenz Peña en el tradicional Campeonato Nacional del Locro, que se desarrolla en la localidad de Sumampa, provincia de Santiago del Estero, donde competirá junto a destacados cocineros de distintos puntos del país.

La jornada estuvo marcada por un gran acompañamiento del público, que disfrutó no solo de las distintas propuestas gastronómicas, sino también de un destacado espectáculo artístico. El escenario recibió las actuaciones de Las Voces Termales Qom, Instinto Folclore, Alma del Norte, Orejanos Folk y el Ballet Municipal, quienes aportaron música, identidad y emoción a una celebración que puso en valor las tradiciones argentinas.

Con una importante participación de vecinos y visitantes, el Campeonato del Locro Sáenzpeñense volvió a consolidarse como uno de los eventos más representativos de los festejos patrios en la ciudad, promoviendo la gastronomía regional, el encuentro comunitario y el fortalecimiento de las costumbres que forman parte de la identidad nacional.

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