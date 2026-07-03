La noticia fue confirmada a Periodismo365 por el Comisario Inspector Ramón Zarza, Jefe del Departamento 911. "El atraco ocurrió a la madrugada y uno de los delincuentes sería familiar del damnificado. Ingresaron al estudio jurídico con la copia de una llave y robaron más de 3.000.000 de pesos que ya están siendo recuperados pasado el mediodía de este viernes", remarcó.

Zarza agregó que "con la información que teníamos, indicando que el restante delincuente sería un familiar (sobrino) del abogado que accedió al Estudio con una copia de llaves, se hizo un operativo cerrojo en pleno centro. Estamos secuestrando ya alrededor de 1.800.000 pesos, ropas nuevas y cargadores de un celular. Entre el dinero y lo secuestrado rondaría ya el monto de dinero denunciado por el abogado. Seguimos trabajando en el caso y el Fiscal ordenó algunas medidas judiciales al respecto", indicó.

Un operativo desplegado por personal del Departamento 911 de Presidencia Roque Sáenz Peña permitió recuperar parte de los elementos sustraídos horas antes desde un estudio jurídico del centro de la ciudad y demorar a uno de los presuntos involucrados.

Tras la denuncia del damnificado y el aporte de datos sobre los posibles autores, efectivos de la División Patrulla Preventiva realizaron recorridas por distintos sectores del microcentro y lograron localizar a un joven de 21 años señalado en la investigación.

Durante el procedimiento se secuestró una billetera, tarjetas bancarias, documentación personal y un teléfono celular, elementos que fueron reconocidos por el propietario como parte de los bienes sustraídos.

La investigación continúa para dar con el segundo implicado y avanzar en el recupero del resto de los objetos denunciados, entre ellos una importante suma de dinero. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 1º de Sáenz Peña, que continúa con las diligencias judiciales correspondientes.

Periodismo365