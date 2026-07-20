El hecho de sangre ocurrió en los últimos minutos del sábado en zona rural de Campo Largo, jurisdicción de Fortín Las Chuñas. Como consecuencia de la balacera, un hombre de 60 años murió más tarde en el Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Minutos después los uniformados llegaron al predio rural "Campo Ledesma", zona rural Lote 51, jurisdicción de Fortín Las Chuñas, a 12 kilómetros de Campo Largo; donde los dueños del campo observaron el ingreso de dos sujetos con aparentes intenciones de faenar animales vacunos.

Los uniformados fueron recibidos por una mujer de 37 años, hija del propietario de 68 años, quien manifestó que junto a su nieto de 15 años escucharon una motocicleta ingresar al campo. Al verificar, encontraron a dos hombres, uno de ellos armado con una escopeta, quien efectuó un disparo contra el menor sin lesionarlo.

En esas circunstancias el menor respondió con otra escopeta, hiriendo en la espalda a uno de los sujetos, identificado como Pablo Jesús Velázquez, de 60 años de edad, domiciliado en Corzuela. La Policía informó a Periodismo365 que el mismo fue hallado consciente junto a una escopeta calibre 20, un cartucho y una cartera con dos cuchillos y bolsas. Minutos más tarde fue trasladado en ambulancia al Hospital local, se dio intervención a la Fiscalía en turno y se procedió al secuestro de las armas y demás elementos de interés.

Velázquez fue trasladado al Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde a las 04.40 horas se informó que presentaba heridas por arma de fuego en región pectoral, lumbar y flanco izquierdo, además de lesión en la cabeza, permaneciendo con asistencia respiratoria mecánica e internado en Shock Room con pronóstico reservado. Se dispuso consigna policial.

Conforme lo dispuesto por el magistrado interviniente, personal policial condujo y notificó de su aprehensión por la causa al dueño del campo, previo examen médico. Asimismo, el agricultor radicó denuncia por la sustracción de dos terneros (hembra y macho) de su campo e hizo entrega voluntaria de una escopeta calibre 16, presuntamente utilizada en el hecho, procediéndose a su secuestro.

En ese contexto,, las mismas fuentes consignaron a Periodismo365 que la División Unidad Seguridad Hospitalaria informó que el paciente Pablo Jesús Velázquez, de 60 años de edad, falleció por "paro cardiorrespiratorio y falla multiorgánica por herida de arma de fuego".

El magistrado interviniente dispuso notificar la aprehensión del dueño del campo por "Supuesto Homicidio" y que el cuerpo no sea entregado a sus familiares hasta la realización de la autopsia, permaneciendo en la morgue judicial. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Rural de Machagai, en la causa por "Supuesto Homicidio".

Periodismo365