El conductor de una camioneta resultó con heridas de consideración tras protagonizar un choque frontal contra un camión. El accidente ocurrió anoche en Ruta Nacional Nº 16, a pocos kilómetros de Pampa del Infierno.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que fueron partícipes un camión Scania 113 H, color blanco, dominio ADR-666, con acoplado Lambert, color gris, dominio AF-019-DB, cargado con madera; cuyo conductor de 33 años de edad, domiciliado en la provincia de Misiones, viajaba acompañado de su pareja (28) y dos hijos menores, uno de 5 años y otro de 9 meses.









Por otra parte, una camioneta Ford Ranger, color blanco, dominio AE-742-SN, perteneciente a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) - Sucursal Los Frentones, guiada por un hombre de 35 años, domiciliado en Pampa del Infierno.

Todos los heridos fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital local para ser asistidos. Se trata de recabar informes médicos. El Fiscal en turno dispuso que se labre Acta de Constatación con tomas fotográficas y la intervención de la División Criminalística Interior Charata.

Colaboraron personal de Policía Caminera y Policía Rural para la regulación del tránsito, junto a Bomberos Voluntarios. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de la Dra. Natasha Afanasenko (subrogante en Feria); en la causa por "Supuestas Lesiones en Accidente de Tránsito".

Periodismo365