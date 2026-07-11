Este viernes, el gobernador Leandro Zdero estuvo verificando el avance de las obras de pavimentación de la Ruta Provincial Nº 6, acompañado por el ministro de la Producción, Oscar Dudik; el Administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela; la vocal de Lotería Chaqueña, Gabriela Galarza; el intendente de Las Breñas, Omar Machuca y la senadora Silvana Schneider.

Por su parte, Canela precisó que “la obra registra un avance cercano al 48 por ciento y actualmente se trabaja en la carpeta de rodamiento de los 12 kilómetros pendientes”, subrayando además que “acompañar al sector productivo con infraestructura es fundamental para impulsar inversiones y el desarrollo de esta zona de la provincia”.

Por su parte, Dudik afirmó que “estas obras son soluciones estructurales que el sector productivo viene reclamando desde hace años” y sostuvo que “el Estado está brindando la infraestructura necesaria para que nuestros productores puedan trabajar en condiciones competitivas y seguir agregando valor a la producción chaqueña”.

Finalmente, el intendente Machuca celebró la reactivación de los trabajos al señalar que “es una enorme satisfacción ver que una obra tan esperada vuelve a avanzar”, y remarcó: “Lo importante es que la obra va a llegar a su finalización”.

La pavimentación de la Ruta Provincial Nº 6 constituye una intervención clave para fortalecer la conectividad, dinamizar la producción y mejorar la calidad de vida de los habitantes del sudoeste chaqueño.

Periodismo365