Un matrimonio y su pequeña hija murieron en el acto esta noche en un camino rural a 12 kilómetros de Villa Ángela, tras protagonizar un accidente de tránsito contra una camioneta.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que fueron partícipes una camioneta Toyota Hilux, color gris, dominio AC770XK, guiada por R.A.Z. (ileso), de 51 años de edad, domiciliado en Villa Ángela; siendo el otro partícipe una motocicleta Keller, de 110 cc., color negro, sin dominio, en la cual circulaban tres ocupantes (dos mayores y un menor).

Personal de Salud Pública de la ciudad de Villa Ángela constató en el lugar que los mismos se encontraban sin signos vitales. Luego de los trabajos del Gabinete Científico y Médico policial, el móvil tanatológico trasladó los cadáveres hacia la Morgue del Hospital local. Según documentaciones de sus billeteras, se logró establecer la identidad de los ocupantes de la motocicleta, tratándose de Alejandro Báez (22) Ana Luz Ornella Segovia (19) y Nahir Yadiel Báez (3), todos domiciliados en Villa Ángela.

Por orden del Fiscal, los cuerpos fueron trasladados hacia la Morgue del Hospital local para ser examinados por el médico forense y, posteriormente, ser entregados a sus familiares para los fines póstumos. En tanto, el conductor de la camioneta fue trasladado hacia el Sanatorio Sur Chaqueño para su examen médico y correspondiente control de alcoholemia en sangre. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Villa Ángela, en la causa por "Supuesto Siniestro Vial Fatal".

Periodismo365