Con el objetivo de garantizar que los chaqueños puedan celebrar en paz, con orden y sin poner en riesgo la seguridad de las personas ni el patrimonio público, el Ministerio de Seguridad y la Policía del Chaco, en coordinación con la Municipalidad de Resistencia, implementará un operativo especial ante el partido de la Selección Argentina.

Además, se dispuso que no estará permitido el ingreso, la circulación ni el estacionamiento de motocicletas y bicicletas dentro de la plaza, tampoco el acceso empujando estos vehículos. El ingreso será exclusivamente peatonal. Asimismo, se restringirá el estacionamiento en los alrededores inmediatos de la Plaza 25 de Mayo, por lo que quienes concurran deberán dejar sus vehículos en zonas habilitadas y acercarse caminando.

El operativo se pondrá en marcha este miércoles 15 de julio, una vez finalizado el encuentro entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, con un importante despliegue preventivo de efectivos policiales destinado a preservar el orden y brindar seguridad a las familias que participen de los festejos.

Como parte de las medidas, estará permitido el ingreso con banderas e instrumentos de percusión, con el propósito de promover una celebración popular, organizada y respetuosa. Desde el Gobierno Provincial convocaron a la comunidad a vivir la jornada con responsabilidad y compromiso ciudadano, destacando que celebrar un logro deportivo también implica cuidar los espacios públicos, respetar las normas y favorecer una convivencia pacífica. El objetivo del operativo es que todos los chaqueños puedan disfrutar de los festejos de manera segura, ordenada y sin incidentes.

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