El Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña informa que este miércoles 15, los recorridos del turno siesta-tarde del servicio de recolección de residuos se realizarán a partir de las 13.15 horas.
La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña informa a los vecinos que, el miércoles 15 de julio, con motivo del partido correspondiente a la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, y por única vez, los recorridos del turno siesta-tarde del servicio de recolección de residuos se realizarán a partir de las 13.15 horas.
Los barrios comprendidos en este cambio de horario, por única vez, son:
- Mariano Moreno
- San Martín Este
- San Martín Oeste
- Monseñor De Carlo
- Puerta del Sol
- Obrero
- Puigbó
- Piñeiro
- Barrio Jardín
- AIPO 143 Viviendas
- Santa Elena
- Colón
- Yapeyú
- Techo Digno
- Villa Cáceres
- Barrio Sáenz Peña
- 100 Viviendas
- Hipólito Yrigoyen
- Parque Norte
- Ensanche Norte
- Rucci
- 80 Viviendas
- 82 Viviendas
- 40 Viviendas
- AIPO 160 Viviendas
- Solidario
- 713 Viviendas
Se solicita a los vecinos sacar los residuos con la debida anticipación al horario para garantizar la correcta prestación del servicio.
Periodismo365