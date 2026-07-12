Un hombre de 48 años de edad murió en el acto esta noche, cuando circulaba a bordo de su motocicleta y se produjo una fuerte colisión con un automóvil importado.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que fueron partícipes un automóvil BMW X5, color gris, conducido por H.E.F. (68), domiciliado en Villa Minetti, provincia de Santa Fe), y una motocicleta Yamaha Crypton, de 110 cc., color azul, guiada por Luis Ariel Muñoz (48) quien se hallaba tendido sobre la banquina sin signos aparentes de vida.

Se hizo presente personal médico del nosocomio local, quien examinó al motociclista y diagnosticó que el mismo estaba fallecido. Se labró Acta de Constatación, tomas fotográficas y se procedió al secuestro de ambos rodados.

Se puso en conocimiento al Equipo Fiscal N° 1 de Villa Ángela, quien dispuso el resguardo del lugar, realización de las pericias de práctica y se aguarde arribo de personal de la División Criminalística Villa Ángela; en la causa por "Supuesto Accidente de Tránsito Fatal".

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