Este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Alerta Amarillo para gran parte del interior provincial por fuertes vientos del sector norte. Desde la División Bomberos piden a la población "extremar recaudos y sobre todo no iniciar quemas de pastizales resecos ya que después salen de control y cuesta mucho extinguirlos", explicaron a Periodismo365.

Según el Pronóstico oficial de Alertas y Advertencias del día jueves 16 de julio de 2.026 - generado a las 12.41 horas, el organismo oficial del clima advierte sobre Alerta Amarillo por viento, remarcando que el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 40 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

ALERTA POR ALTO RIESGO DE INCENDIOS: RECOMENDACIONES A LA COMUNIDAD PARA EVITARLO

El gobierno del Chaco pide colaboración a la comunidad para evitar focos de incendios y para cuidarnos entre todos. A través de Protección Civil, perteneciente al Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, el gobierno provincial insiste en la prevención por el alto riesgo de incendios.

Durante los próximos días, el riesgo de incendios es muy alto, producto de una gran sequía y condiciones climáticas adversas. En base a estas cuestiones, el gobierno recomienda pasos a seguir para evitar la propagación del fuego dentro de la comunidad:

- No quemar ramas, palos o bolsas de residuos en terrenos baldíos.

- Reservar 10 metros de cabecera entre espacios de sembrado para evitar la propagación de posibles focos.

- No prender fuego en zonas con vegetación abundante en épocas de sequias y vientos.

- Evita acumular residuos de poda, leña, neumáticos, bidones combustibles bajo las cortinas de árboles.

Además, sobre la quema en zona rural, apelan a que cada propietario que a la hora de hacer una quema, informe a los bomberos sobre ella y tener a mano un corta fuego.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a:

.Policía 911

.Bomberos 100

.Defensa Civil 103.

Periodismo365