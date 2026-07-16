La nueva Diplomatura de la Universidad Nacional del Chaco Austral iniciará el dictado de clases el 3 de agosto, con modalidad virtual, por seis semanas. Está destinada a licenciados en enfermería, enfermeros/as, auxiliares de enfermería, cuidadores domiciliarios y personal vinculado al cuidado de personas mayores.

La Diplomatura se desarrollará mediante clases sincrónicas, actividades asincrónicas, talleres prácticos y análisis de casos. Los contenidos se engloban en diez módulos, con las siguientes temáticas: Introducción a la Gerontología, Valoración Integral del Adulto Mayor, Cuidados Básicos en Gerontología, Enfermedades Prevalentes, Cuidados Domiciliarios, Salud Mental en el Adulto Mayor, Cuidados Paliativos, Nutrición en el Adulto Mayor, Bioética y Derechos de las Personas Mayores; Gestión del Cuidado Gerontológico.

La propuesta académica está aprobada por Resolución Nº 139/2026- C.S. de la Universidad y cuenta con la dirección del Dr. Jorge Benítez, la coordinación general de la Lic. Lina Ramírez y los profesores dictantes: Lic. Mirta Natalia Aguirre, Lic. Vilma Noemí Aguirre, Lic. Natalia Palacios, Lic. Claudio Silva, Tec. Griselda Gigena.

Información e inscripciones

Las personas interesadas pueden acceder al cronograma de clases, información de costos y realizar las inscripciones, a través del siguiente enlace: https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/diplomatura-en-atencion-y-formacion-inicial-de-la-asistencia-gerontologica

Periodismo365