La investigación permitió identificar a cuatro personas sospechadas de ofrecer turnos médicos a cambio de dinero mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería. Intervinieron la División Investigaciones Complejas Interior y el Departamento Cibercrimen.

Las tareas incluyeron análisis de fuentes abiertas (OSINT), ciberpatrullaje y el relevamiento de redes sociales, donde se detectaron publicaciones que ofrecían turnos para distintas especialidades médicas a cambio de una contraprestación económica. Además, mediante una operatoria encubierta, los investigadores simularon ser potenciales pacientes y comprobaron que los turnos eran ofrecidos previo pago mediante transferencias bancarias.

De acuerdo con la hipótesis investigativa, los sospechosos reservaban una importante cantidad de turnos al momento de su habilitación, para luego cancelarlos y reasignarlos a quienes abonaban por el servicio, enviándoles posteriormente una captura de pantalla como comprobante. La modalidad aprovechaba vulnerabilidades del sistema, generando inconvenientes para pacientes que concurrían con turnos confirmados que luego no figuraban en el listado definitivo del hospital.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía de Investigación Penal N° 3 dispuso la identificación, conducción y notificación de cuatro personas señaladas como presuntas autoras de la maniobra, quienes fueron notificadas de su situación procesal y continuarán la causa en libertad mientras prosigue la investigación.

Como resultado de las actuaciones, la División Investigaciones Complejas Interior recomendó al Ministerio de Salud y a la empresa administradora de la plataforma Turno Salud la implementación de mayores medidas de seguridad informática y controles que impidan la reserva masiva, la cancelación reiterada y la reutilización inmediata de turnos, con el objetivo de evitar nuevas maniobras fraudulentas y garantizar la transparencia en el acceso a la atención médica.

Periodismo365