La empresa Sameep completó con éxito la reparación del Primer Acueducto del Interior, en el tramo comprendido entre Presidencia Roque Sáenz Peña y Villa Ángela, a la altura de la localidad de La Tigra. La intervención consistió en la instalación de una junta sobre la cañería afectada, lo que permitió restablecer el funcionamiento del sistema y avanzar con la normalización progresiva del servicio de agua potable.

El jefe del Departamento Acueductos de Sameep, ing. Germán Ojeda Silva, destacó la rápida respuesta del equipo técnico. “Trabajamos de manera inmediata para reparar la avería en el Primer Acueducto. Esta obra es fundamental para el interior de la provincia y nuestra prioridad es que las familias no vean interrumpido el servicio”, expresó.

Asimismo, señaló que la intervención permitirá recuperar las condiciones normales de funcionamiento del sistema. “Con esta reparación garantizamos la continuidad del servicio y la presión necesaria para todo el tramo”, agregó.

Por su parte, el coordinador de Zona III, Omar Albornoz, informó que la reparación fue concluida exitosamente y que el acueducto ya opera con normalidad. “La reparación ya fue finalizada y el sistema se encuentra operando con normalidad. Continuamos realizando un monitoreo permanente para brindar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad”, indicó.

Finalmente, Albornoz destacó el compromiso del personal de la empresa durante la intervención. “Queremos reconocer el trabajo articulado de las áreas operativas, que permitió resolver la situación con rapidez y minimizar el impacto para los usuarios”, concluyó.

Desde Sameep informaron que el servicio comenzará a normalizarse de manera progresiva en todas las localidades abastecidas por el Primer Acueducto del Interior, a medida que el sistema recupere los niveles habituales de caudal y presión.

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