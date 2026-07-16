La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña continúa ejecutando un amplio programa de obras de pavimentación, con intervenciones que buscan mejorar la circulación y acompañar el crecimiento de distintos barrios de la ciudad.

El Intendente señaló que, una vez concluidos los trabajos sobre calle 24 y posteriormente sobre calle 26, también finalizarán las obras que se ejecutan en calle 4, atravesando los barrios Ex Caesa y Néstor Kirchner y en la calle 33 prolongación este.

Con la culminación de esas intervenciones, el Municipio retomará la pavimentación de la Avenida 2, una de las obras viales más importantes proyectadas para la ciudad. En una primera etapa se ejecutarán dos manos de pavimento y, posteriormente, se avanzará con la continuidad de la calle 0 hasta calle 33 y con nuevas cuadras sobre Avenida 33 prolongación.

El intendente recordó además que las obras se financian mediante un esquema conjunto entre recursos propios del Municipio y un convenio con el Gobierno del Chaco y Vialidad Provincial, mediante el cual la comuna ejecuta los trabajos y aporta parte de los materiales, mientras que la Provincia complementa con una importante contribución. En ese sentido, agradeció el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero y de Vialidad Provincial.

Obras hídricas

En paralelo al plan de pavimentación, el Municipio continúa desarrollando un intenso programa de obras para fortalecer el sistema de desagües pluviales de la ciudad. Paralelamente a los trabajos que se realizan en el reservorio del barrio 713, actualmente se preparan intervenciones similares en los reservorios de los barrios Ginés Benítez y Tiro Federal. Además, se llevan adelante tareas de limpieza de canales en la zona sur.

También continúan los trabajos de revestimiento y apertura de canales, junto con el reemplazo de antiguos tubos de hormigón por alcantarillas de mayor capacidad en Avenida 28, con el objetivo de mejorar el escurrimiento y evitar estrangulamientos en el sistema hídrico.

El intendente remarcó que estas acciones forman parte de una política sostenida desde el inicio de la gestión, orientada a fortalecer la infraestructura urbana y preparar a la ciudad ante posibles escenarios de intensas precipitaciones pronosticadas para la segunda mitad del año.

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