El Ministerio de Salud, a través del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI Chaco), concretó un nuevo operativo multiorgánico que permitió beneficiar a seis pacientes de distintas provincias del país. El procedimiento fue posible gracias al gesto solidario de un joven chaqueño de 19 años y al acompañamiento de su familia, que decidió donar sus órganos y tejidos.

Como resultado del operativo, el riñón izquierdo fue trasplantado a una adolescente chaqueña de 16 años, mientras que el derecho benefició a una mujer de 38 años, también de la provincia. El hígado fue destinado a una joven sanjuanina de 16 años y el corazón a una mujer correntina de 30 años. Las dos córneas fueron ablacionadas para su posterior procesamiento y trasplante, elevando a seis el total de pacientes beneficiados.

El procedimiento demandó una compleja articulación entre equipos médicos del Hospital Garrahan, el Instituto de Cardiología de Corrientes, el Hospital “Dr. Julio C. Perrando” y CUCAI Chaco. La coordinación estuvo a cargo de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) del Hospital Perrando, creada en el marco del programa nacional PROCURAR del INCUCAI. Además, uno de los trasplantes renales fue realizado por el equipo de la Unidad de Trasplante Renal del propio hospital, consolidando al Perrando como la principal institución pública generadora de donantes de la provincia y referente en procuración y trasplante.

Reconocimiento a la familia donante

El director de CUCAI Chaco, Walter Bonfanti, destacó el valor humano del operativo y agradeció la decisión de la familia del joven donante. “Estamos ante un acto de enorme generosidad que permitió transformar una situación de profundo dolor en nuevas oportunidades de vida para seis personas y sus familias. Nuestro reconocimiento más profundo es para la familia donante, que permitió que la solidaridad de un joven chaqueño trascendiera y llegara a pacientes de distintos puntos del país”, expresó.

Asimismo, resaltó el compromiso de los equipos de salud que participaron del procedimiento. “Cada operativo multiorgánico requiere una enorme coordinación y el trabajo simultáneo de numerosos profesionales. Este resultado demuestra la capacidad de nuestros equipos de salud y la importancia de seguir fortaleciendo el sistema de procuración y trasplante para que cada vez más personas que se encuentran en lista de espera puedan acceder a una nueva oportunidad de vida”, afirmó.

Chaco fortalece el sistema de donación y trasplantes

Este fue el quinto operativo de donación de órganos realizado en la provincia durante 2026. En lo que va del año, 31 pacientes chaqueños accedieron a un trasplante, reflejando el trabajo sostenido del sistema provincial de procuración y trasplante.

A nivel nacional, según datos del INCUCAI actualizados a julio de 2026, se realizaron 1.163 trasplantes de órganos gracias a 531 personas donantes. Actualmente, 7.386 personas permanecen en lista de espera para recibir un órgano que les permita salvar o mejorar su calidad de vida.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron que cada operativo representa un trabajo coordinado entre instituciones sanitarias, equipos especializados y organismos de procuración de todo el país, pero, sobre todo, es posible gracias a la solidaridad de las personas donantes y de sus familias, cuyo gesto permite transformar el dolor en esperanza y ofrecer una nueva oportunidad de vida a quienes esperan un trasplante.

Periodismo365