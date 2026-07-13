La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en un trabajo conjunto con SAMEEP y el Gobierno de la Provincia, continúa ejecutando un plan integral de recuperación del sistema cloacal de la ciudad, con intervenciones que ya muestran resultados concretos en distintos puntos del casco céntrico.

"Los vecinos han podido observar cómo fueron desapareciendo los históricos desbordes cloacales que durante años afectaron al microcentro, al sector comercial y gastronómico. Hoy esos resultados comienzan a verse gracias a este trabajo coordinado", expresó el Intendente.

Entre las zonas donde ya se evidencian importantes mejoras mencionó la calle 14 y distintos sectores de la calle 18, donde los inconvenientes ocasionados por los desbordes prácticamente fueron eliminados. Actualmente se interviene en la calle 18 en el tramo entre las calles 23 y 25 del centro.

También explicó que muchos de los problemas responden al deterioro natural de cañerías que habían cumplido su vida útil, además de obstrucciones provocadas por elementos arrojados a la red cloacal. En ese sentido, remarcó que la recuperación del sistema demandó un importante esfuerzo conjunto entre el Municipio y la empresa provincial.

Asimismo, destacó que las intervenciones permitirán poner en funcionamiento de manera óptima el Pozo 1, considerado una pieza fundamental del sistema cloacal de la ciudad, además de continuar con mejoras en los demás pozos de bombeo.





Finalmente, adelantó que la meta es concluir 2026 con el sistema actual completamente normalizado y que, durante 2027, se proyecta avanzar con la extensión de la red cloacal hacia sectores de la ciudad que aún no cuentan con ese servicio.

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