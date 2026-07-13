Este domingo, el gobernador Leandro Zdero acompañó la 10ª Fiesta Regional del Locro y la Argentinidad, realizada en Santa Sylvina, donde destacó el valor de las tradiciones, el trabajo y la identidad cultural como pilares para el desarrollo de la provincia.
Junto al intendente Diego Calderón, los diputados provinciales Susana Maggio y Joaquín García; la senadora Silvana Schneider; intendentes de localidades vecinas y representantes de agrupaciones gauchas, iniciaron la tradicional Cabalgata, en la previa al acto central. El mandatario provincial reafirmó el compromiso del Gobierno del Chaco con las expresiones que preservan las raíces y fortalecen el sentido de pertenencia de los chaqueños.
Durante el acto, Zdero convocó a seguir “trabajando unidos para aprovechar las oportunidades de crecimiento que se presentan para la provincia y el país, remarcando el esfuerzo del sector productivo y de las familias del interior”.
En tanto, el intendente, Diego Calderón, agradeció “el acompañamiento del Gobernador y destacó que la Fiesta Regional del Locro y la Argentinidad se ha consolidado como una celebración emblemática de Santa Sylvina y del sudoeste chaqueño”.
Finalmente, la diputada provincial Susana Maggio resaltó la importancia de sostener y “promover las tradiciones, valorando el compromiso de la comunidad y de quienes, con su trabajo, hacen posible cada edición del evento”.
La jornada contó con la participación de numerosas familias, agrupaciones tradicionalistas y equipos gastronómicos, reafirmando el carácter popular y patriótico de una festividad que ya forma parte del patrimonio cultural de la región.
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