Este domingo, el gobernador Leandro Zdero acompañó la 10ª Fiesta Regional del Locro y la Argentinidad, realizada en Santa Sylvina, donde destacó el valor de las tradiciones, el trabajo y la identidad cultural como pilares para el desarrollo de la provincia.

Durante el acto, Zdero convocó a seguir “trabajando unidos para aprovechar las oportunidades de crecimiento que se presentan para la provincia y el país, remarcando el esfuerzo del sector productivo y de las familias del interior”.









En tanto, el intendente, Diego Calderón, agradeció “el acompañamiento del Gobernador y destacó que la Fiesta Regional del Locro y la Argentinidad se ha consolidado como una celebración emblemática de Santa Sylvina y del sudoeste chaqueño”.









Finalmente, la diputada provincial Susana Maggio resaltó la importancia de sostener y “promover las tradiciones, valorando el compromiso de la comunidad y de quienes, con su trabajo, hacen posible cada edición del evento”.









La jornada contó con la participación de numerosas familias, agrupaciones tradicionalistas y equipos gastronómicos, reafirmando el carácter popular y patriótico de una festividad que ya forma parte del patrimonio cultural de la región.

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