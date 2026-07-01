Tenía 52 años de edad y esta tarde fue hallado agonizando en un domicilio del Barrio Sarmiento de Presidencia Roque Sáenz Peña.

La intervención policial fue a las 18.50 horas en una vivienda del Barrio Sarmiento. Los uniformados solicitaron inmediatamente una ambulancia al Hospital "4 de Junio", tras la explicación de familiares que el individuo estaba en agonía por el excesivo consumo de cocaína.

Fue trasladado en grave estado de salud hacia el nosocomio local, donde el paciente ingresó a la Guardia de Emergencias en estado de Excitación Motriz por intoxicación por consumo de sustancia ilícita, aduciendo dolor en el pecho.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal y profesionales médicos del Hospital, falleció a las 17.00 horas debido a un "Paro Cardiorrespiratorio por Shock Cardiogénico". Familiares explicaron que el individuo presentaba problemas de consumo. Más tarde, fuentes hospitalarias confirmaron a Periodismo365 que una vez examinado el cadáver; se pudo confirmar que el hombre falleció por sobredosis de cocaína. El Fiscal en turno dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para los fines póstumos.

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Periodismo365