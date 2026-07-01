La noticia fue confirmada a Periodismo365 por el Comisario Inspector Ramón Zarza, Jefe del Departamento 911. "Se hará un vallado a 100 metros del lugar con dos puntos de entrada. Vamos a proceder al cacheo de cada persona que ingrese, para impedir que entren armados o con objetos contundentes. Luego de una hora se procederá a la desconcentración de toda la gente en esa esquina para liberar el tránsito en las calles 12 y 11. Se harán fuertes controles sobre grupos de motociclistas wileros", remarcó el jefe policial.

Todo ello con motivo de los festejos previstos por el pase de la Selección Argentina a octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA, oportunidad en la que autoridades policiales y municipales realizaron un análisis de la situación operativa, diagramando un dispositivo especial de seguridad, prevención y regulación del tránsito para el desarrollo del evento.

El Comisario Inspector Zarza explicó a Periodismo365 que durante la reunión se evaluó que se prevé una convocatoria masiva de personas y vehículos en el microcentro de la ciudad, con principal concentración en la intersección de calles 12 y 11, circunstancia que podría generar saturación vehicular y peatonal. De acuerdo a los antecedentes registrados en eventos similares, se prevé que una vez finalizada la desconcentración del público en general, puedan producirse desplazamientos y maniobras temerarias protagonizadas por integrantes de los denominados grupos de motociclistas wileros.

En esas circunstancias se implementará un Operativo Especial de Seguridad, Prevención y Regulación del Tránsito en el casco urbano, con la instalación de puestos de control en puntos estratégicos de ingreso, egreso y circulación del microcentro.

También se resolvió regular el desarrollo de los festejos populares, autorizándose la permanencia del público en el sector delimitado por el término de (01) una hora contada a partir de la finalización del encuentro deportivo, lapso durante el cual se mantendrá interrumpida y controlada la circulación vehicular.

Asimismo, se procederá al cercado perimetral mediante el vallado del sector de concentración ubicado en calles 12 y 11, habilitándose (02) dos accesos controlados para acceso peatonal. Allí, habrá control preventivo de ingreso, prohibiéndose el acceso con objetos contundentes, bebidas alcohólicas y cualquier elemento que pudiera comprometer la seguridad de los concurrentes.

Cumplido dicho plazo, se procederá a la desconcentración ordenada de los concurrentes y a la inmediata rehabilitación del tránsito en el sector intervenido. Finalizada la desconcentración del público general, se implementarán patrullajes motorizados preventivos conjuntos, controles dinámicos y equipos de seguimiento destinados a prevenir y neutralizar la conformación de grupos de motociclistas wileros, evitando maniobras peligrosas y preservando la seguridad vial.

Estuvieron presentes en la reunión:

Crio. Gral. Pol. Trepó Adolfo - Dtor. Tto. Seg. Vial Int.

Crio. May. Pol. Kowalsky Juan - Dtor. Zona Interior S.P.

Crio. Insp. Ramón Zarza - Jefe Dpto. 911 S.P.

Crio. Pol. Guido Ramírez - Jefe Div. Pat. Preventiva

Subcrio. Pol. Escobar Luis- Cría. 1ra S.P.

Subcrio. Pol. Daniel Ramírez - a/c acc. Div. Infantería

Luis Collavino - Seguridad Gobierno Municipal

Alberto Andino - Subsecretario Insp. Municipal General

Coordinador Insp. Municipal Roberto Andino

Héctor Merino - Director de Nocturnidad Municipal

David Lator - Subsecretario Prev. Y Monitoreo Municipal

Viviana Gómez - Subsecretario Seg. Vial Municipal



Zarza aclaró que la planificación estratégica conjunta tiene por finalidad garantizar que los festejos se desarrollen en un marco de seguridad, preservar el orden público, optimizar la circulación vehicular, minimizar los riesgos derivados de la concentración masiva de personas y prevenir la conformación de grupos de motociclista wileros una vez finalizado el evento.

Periodismo365



