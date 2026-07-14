El precio de las garrafas de gas envasado de 10 kilos YPF tuvo un fuerte incremento en Presidencia Roque Sáenz Peña. Tras la desregulación aplicada por el Gobierno nacional, la garrafa no paró de aumentar, y ahora en plena época invernal llegó a los 35 mil pesos a domicilio y 25 mil pesos retirando en planta distribuidora ubicada en Ruta Nacional Nº 16, kilómetro 181.
En un nuevo golpe al bolsillo, entraron en vigencia los aumentos previstos para julio. Las garrafas de 10 kilos como también de diferentes presentaciones, volvieron a sufrir un fuerte incremento en un contexto marcado por constantes aumentos de precios en productos y servicios de primera necesidad para la canasta básica de las familias. Además, se esperan nuevos y fuertes aumentos para los próximos meses de invierno debido al faltante del producto por la guerra en Medio Oriente. De todos modos, hay alternativas más económicas en garrafas sin marca definida.
Lista de precios actualizada de YPF Gas
Periodismo365