Las propuestas de la Escuela de Lenguas de la UNCAUS están dirigidas a personas mayores de 16 años y ofrecen clases virtuales sincrónicas, materiales disponibles en línea y certificación al finalizar el cursado. Las clases comenzarán el 10 de agosto.

La propuesta comprende cursos de inglés, portugués, italiano y francés, organizados en diferentes niveles de formación para adaptarse a los conocimientos previos de cada estudiante. Las clases comenzarán el próximo 10 de agosto y tendrán una duración de 15 semanas.

Los cursos se desarrollarán bajo la modalidad virtual sincrónica, mediante encuentros a través de Zoom. Además, todas las clases quedarán grabadas y disponibles para que los estudiantes puedan acceder a ellas en cualquier momento, facilitando así el aprendizaje y la organización de los tiempos de estudio.

Al finalizar el cursado, quienes cumplan con los requisitos establecidos recibirán certificados de asistencia o de aprobación, según corresponda. Para inscribirse es necesario ser mayor de 16 años y completar el proceso de inscripción junto con el pago del arancel correspondiente.

Inscripciones y consultas

Las personas interesadas pueden conocer la oferta completa de cursos, niveles, horarios y requisitos, además de realizar su inscripción, ingresando al sitio web de la Escuela de Lenguas de UNCAUS: https://idiomas.uncaus.edu.ar/

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