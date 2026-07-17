El Boletín Epidemiológico Nacional informó un incremento de casos de tuberculosis en Argentina durante 2025 que sigue en ascenso desde 2022.

Según los datos, durante 2025 se notificaron 17.283 casos de tuberculosis, lo que representa una tasa de 37,3 casos por 100.000 habitantes. Del total de casos, 16.359 fueron clasificados como casos incidentes (nuevos, recaídas y sin información), equivalentes al 94,7% del total nacional.

Dentro de este grupo, la clasificación “Nuevo” fue la más frecuente, con 13.839 casos, que representaron el 84,6% de los casos incidentes. Las recaídas sumaron 475 casos, mientras que 2.045 casos no contaron con información específica de clasificación al inicio del tratamiento.

Los casos antes tratados, excluyendo recaídas, sumaron 924 notificaciones. Dentro de este grupo, la categoría más frecuente fue “Pérdida del seguimiento recuperado”, con 597 casos, lo que representó el 64,6% de los casos antes tratados.

La localización pulmonar fue la forma predominante de presentación de la tuberculosis notificada en Argentina durante 2025. Del total de casos, 14.582 presentaron localización pulmonar, lo que representó el 84,4% de las notificaciones. Los casos extrapulmonares sumaron 2.118, equivalentes al 12,3%, mientras que 583 casos no contaban con información sobre localización anatómica.

En cuanto a la distribución regional, en 2025 se notificaron casos de tuberculosis en todas las jurisdicciones del país. El informe oficial señala que “el incremento se concentró principalmente en las regiones Centro, NEA y Cuyo”, mientras que el Sur mostró un descenso y el NOA se mantuvo estable.

Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentraron conjuntamente el 66,1% del total nacional de casos. La mayor tasa total de notificación se registró en Salta, con 63,8 casos por 100.000 habitantes. Le siguieron CABA, con 58,8 por 100.000; Buenos Aires, con 55,1; Jujuy, con 52,3; Formosa, con 42,8; y Chaco, con 39,3. Todas estas jurisdicciones presentaron tasas superiores a la tasa nacional.

Mendoza presentó la menor tasa total, con 6,0 casos por 100.000 habitantes. También registraron tasas inferiores a 10 por 100.000 habitantes San Juan, La Rioja, Catamarca, Neuquén, San Luis y Santiago del Estero.

Al analizar únicamente los casos incidentes, Salta también presentó la tasa más alta, con 58,7 casos por 100.000 habitantes, mientras que Mendoza registró la tasa más baja, con 5,7 por 100.000 habitantes. En casos antes tratados, Salta volvió a registrar la tasa más elevada, con 5,0 por 100.000 habitantes. Catamarca, San Juan y Tierra del Fuego no notificaron casos con tratamiento previo. La provincia de Corrientes se ubicó por debajo de la tasa nacional, con un indicador provincial de 20,7 casos por cada 100.000 habitantes.

Fuente y fotos: Momarandu