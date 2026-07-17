El Presidente brindó un discurso en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Lo hizo ante el sector empresaria, acompañado por miembros de su gabinete, y se mostró confiado de cara a las próximas elecciones presidenciales.

En ese sentido, explicó que el ahorro es el que financia la inversión y destacó el papel de instituciones como la Bolsa y los bancos para canalizar esos recursos hacia la economía real. "Si violentamos el derecho de propiedad, no hay incentivos para ahorrar", advirtió. Milei también cargó contra las gestiones anteriores al asegurar que "los distintos gobiernos se han dedicado a robarles a los argentinos y a vulnerar el derecho de propiedad". Además, sostuvo que quienes invierten deben poder quedarse con los beneficios que generan esas inversiones.

En esa línea, el Presidente lanzó una fuerte crítica hacia quienes rechazan la iniciativa oficial. "Aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad son los enemigos del progreso. Véanlos hablar, véanlos actuar. Esos son los responsables de la decadencia argentina", señaló. Milei también vinculó el debate parlamentario con el rumbo económico que busca imprimirle a su gestión y aseguró que el tratamiento de la iniciativa resulta determinante para el futuro del país. "Lo que está pasando en el Congreso tiene una importancia vital para que la Argentina sea grande nuevamente", afirmó.

En ese marco, sostuvo que la inversión constituye el motor del crecimiento económico y destacó el papel del sistema financiero para impulsar ese proceso. "Eso es lo que va a generar la inversión. La contracara de eso es el crecimiento. Por eso es importante el entramado financiero que permite canalizar el ahorro hacia la inversión. Por eso la importancia de las instituciones financieras y, en particular, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires", sumó. Milei también destacó el rol del Ministerio de Capital Humano dentro del plan económico del Gobierno y aseguró que esa cartera constituye uno de los pilares de la gestión libertaria. "Una de las patas de nuestra estrategia de crecimiento económico está fundamentada en el Ministerio de Capital Humano", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la política social cambió de enfoque durante su gestión. "Por primera vez en la historia de la Argentina, la asistencia social dejó de regalarle el pescado a la gente para enseñarle a pescar", expresó al defender las medidas implementadas por el área que conduce Sandra Pettovello. El Presidente elogió el trabajo de la funcionaria y aseguró que los resultados ya comienzan a verse. "La propia ministra señala que donde antes le pedían planes sociales, ahora le están pidiendo trabajo", sostuvo Milei, al insistir en que el objetivo del Gobierno es reemplazar la asistencia permanente por la generación de empleo genuino.

En otro tramo de su discurso, Milei insistió en que el ahorro constituye una condición indispensable para el desarrollo económico y advirtió sobre las consecuencias de un modelo basado en el gasto. "Si hay una sociedad que despilfarra el dinero, que no ahorra, por más que genere ingresos no va a poder crecer", sostuvo. El mandatario también volvió a cargar contra las gestiones anteriores y responsabilizó al populismo por la situación económica que heredó su administración. "Si ustedes tienen un gobierno asquerosamente populista que genera 15 puntos de déficit fiscal en términos del PBI, se van a estrellar", afirmó. En ese aspecto, defendió el ajuste fiscal implementado desde el inicio de su gestión y argumentó que fue necesario para evitar una crisis mayor. "Nosotros hicimos ese ajuste. Los malditos populistas dejaron plantada la bomba", expresó durante su exposición.

En un intercambio que tuvo con uno de los presentes en el auditorio, el Presidente también se refirió a su futuro político y se mostró convencido de que buscará permanecer en la Casa Rosada. "Voy a terminar este mandato y voy a ser reelecto. Voy a tener cuatro años más", aseguró, entre aplausos de los presentes. Visiblemente exaltado, Milei respondió a la persona que lo cuestionó durante su presentación y ratificó que las medidas impulsadas por el Gobierno buscan consolidar un cambio de largo plazo en el país. "Estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo. Si no te gusta, andate a Cuba", agregó.

Milei aseguró que el primer paso de su programa económico fue eliminar el déficit fiscal para reconstruir las condiciones necesarias para el crecimiento. Según explicó, ese equilibrio permite recuperar el ahorro y restablecer el financiamiento de la inversión privada. En ese marco, volvió a insistir en que la protección del derecho de propiedad constituye una condición indispensable para el desarrollo económico. "Recuperar el derecho de propiedad es fundamental para volver a generar la interacción entre el ahorro y la inversión", planteó.

El mandatario también vinculó el crecimiento con la cultura del trabajo y cuestionó con dureza a los sectores que, según su visión, promueven políticas asistencialistas. "Aquellos populistas que impulsan la cultura del antitrabajo también nos están hundiendo", advirtió. "Los que promueven la vagancia, castigan al que trabaja y benefician al vago son los que hicieron que la Argentina se estuviera hundiendo durante los últimos 100 años", sentenció.

El Presidente destacó el recorte del gasto público llevado adelante por su gestión y lo presentó como uno de los principales logros económicos. "Bajamos tanto el gasto que, por primera vez en la historia, un gobierno les devuelve a los argentinos de bien tres puntos del PBI", expresó.

Milei también resaltó el trabajo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y aseguró que esa cartera constituye otro de los pilares del programa económico oficial. "En estos días ha llegado a las 16.500 desregulaciones. Miren cómo les sacamos la bota del Estado de encima", resaltó. A continuación, el Presidente vinculó esas medidas con la defensa de la propiedad privada y la expansión de las libertades económicas. "Respetando el derecho de propiedad y desregulando, devolviéndoles libertad a los individuos, se les permite llegar a un equilibrio más alto", explicó.

Basado en futuras inversiones, Milei se refirió al rumbo económico que impulsa su administración y aseguró que Argentina tiene las condiciones necesarias para volver a crecer. "Si no somos grandes nuevamente es porque no queremos o somos unos boludos", sentenció el Presidente ante los presentes. Milei también hizo referencia a los indicadores sociales y aseguró que las medidas económicas aplicadas por su Gobierno permitieron una reducción de los niveles de pobreza e indigencia. "Cuando sinceramos la economía, de 57% de pobres bajamos a 29%, los indigentes pasaron de 20% a 6% y los chicos pobres del 70% al 42%", afirmó.

Milei destacó la reforma laboral aprobada por el Congreso y aseguró que forma parte del proceso para recuperar el empleo formal. "Estamos avanzando en que esos individuos que entran en el mercado laboral puedan tener lugar y aquellos que han caído del sistema puedan reinsertarse", sostuvo el mandatario y añadió: "Es importante un mercado laboral flexible". En el tramo final de su discurso, el Presidente remarcó que el país tiene las condiciones necesarias para recuperar su protagonismo económico. "Necesitamos volver a renacer nuestro espíritu emprendedor. Si hacemos eso, vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente", concluyó.

Fuente y fotos: Política Argentina



