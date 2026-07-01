La subsecretaria de Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano, Elsa Leiva, informó que el operativo alcanzó el 50% de ejecución con la entrega de alimentos y agua potable a comunidades indígenas del Impenetrable. También pidió a las familias desestimar relevamientos no oficiales y confirmó que se solicitó la actualización del padrón, vigente desde 2007.

En declaraciones a CIUDAD TV, la funcionaria explicó que el operativo, que se extenderá hasta el viernes, se desarrolla de manera simultánea en distintos parajes como El Espinillo, Víboras Blancas, Paso Sosa y El Obrador, aunque advirtió que las condiciones climáticas condicionan el avance de la logística. “Las jornadas del lunes y martes fueron muy fructíferas y ya representan casi el 50% de todo el operativo”, sostuvo.

Más de 22.000 módulos para 5.600 familias

Leiva detalló que el padrón actual alcanza a más de 5.600 familias, lo que representa la entrega de unos 22.000 módulos alimentarios, cada uno integrado por 27 productos de primera necesidad, entre ellos harina, azúcar, arroz, leche, polenta, puré de tomate y lentejas. Además, cada grupo familiar recibe cuatro packs de seis botellas de agua mineral de 2,25 litros. En total, durante el operativo se distribuirán más de 38.400 botellas de agua potable.

La funcionaria explicó que participan alrededor de 65 trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano y más de 30 efectivos del Ejército Argentino, que aportan camiones Unimog y otros vehículos para llegar a las comunidades más alejadas.

Caminos complicados por las lluvias

Uno de los principales desafíos continúa siendo el estado de los caminos, afectados por las precipitaciones registradas durante los últimos días. Según indicó Leiva, antes de cada jornada el Ejército realiza inspecciones para verificar la transitabilidad y definir cuáles son los parajes a los que efectivamente se podrá acceder. Para la tercera jornada estaban previstas unas 3.400 entregas de módulos alimentarios y cerca de 2.000 botellas de agua, con el objetivo de superar las 11.000 entregas acumuladas.

Reclamos por familias fuera del padrón

La funcionaria reconoció que durante cada operativo se presentan reclamos de familias que no figuran en el padrón de beneficiarios, aunque aclaró que la provincia debe respetar los criterios establecidos por el programa nacional.

No obstante, confirmó que el Ministerio de Desarrollo Humano solicitó formalmente al Ministerio de Capital Humano la actualización del padrón, elaborado en 2007. “Pasaron casi veinte años. Hay personas fallecidas, familias que mejoraron su situación económica y otras que hoy necesitan ser incorporadas”, explicó.

Mientras esa actualización no se concrete, los módulos correspondientes a beneficiarios fallecidos pueden ser retirados por hijos o nietos mediante planillas complementarias, mecanismo previsto para garantizar la entrega.

Advierten sobre falsos relevamientos

Durante la entrevista, Leiva también alertó sobre la circulación de personas que realizan supuestos relevamientos o solicitan documentación con la promesa de incorporarlas al padrón. La funcionaria fue enfática al aclarar que ni el Ministerio de Desarrollo Humano ni el Ministerio de Capital Humano están realizando inscripciones, relevamientos ni pedidos de documentación. En ese sentido, pidió a las familias esperar únicamente información difundida por los canales oficiales y evitar dejarse engañar por “maniobras utilizadas políticamente”.

Alto nivel de entrega y pedido a respetar los cronogramas

Finalmente, Leiva destacó que el nivel de retiro de los módulos alcanza entre el 95% y el 98% en la mayoría de los parajes, e incluso llegó al 100% en algunas comunidades. Por ello, solicitó a los beneficiarios respetar los cronogramas establecidos para evitar inconvenientes administrativos y logísticos, ya que cada equipo trabaja únicamente con los padrones correspondientes a la jornada y al lugar de entrega previsto.

Fuente y fotos: Chaco Día por Día



