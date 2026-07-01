El precio internacional del GNL llegó hasta los US$ 24 por millón de BTU, contra los US$ 3 que pagaban las industrias por gas de red.

El país que proyecta convertirse en exportador global del gas de Vaca Muerta tiene industrias que prefieren parar la producción en pleno invierno antes que pagar el gas licuado (GNL) sin subsidios. No es una contradicción nueva, pero este año se profundizó por un cambio de reglas que el Gobierno implementó sin que buena parte de la industria lo anticipara: el Estado dejó de comprar y distribuir GNL subsidiado para el sector productivo.

Ahora el que quiere gas extra lo compra al precio internacional, y el mercado, con la guerra en Oriente Medio de fondo, llegó a cobrar hasta 24 dólares por millón de BTU, contra los 3 dólares que pagaban las industrias por gas de red. Los cortes ya golpearon a más de 130 fábricas en todo el país, según la Unión Industrial Argentina.

El costo fiscal es el principal argumento para retirar el subsidio al sector productivo. Lo que sí admiten incluso quienes defienden esa orientación es que la implementación tuvo fallas de planificación. La licitación para que privados gestionaran la compra de GNL arrancó en abril y mayo, cuando debería haberse lanzado en septiembre u octubre del año anterior. El Estado terminó asumiendo la gestión igual, pero a precios internacionales más altos y sin margen de maniobra.

En el NOA, la Unión Industrial de Salta lo cuantificó en su comunicado: la provincia enfrentará una reducción cercana al 35% en la capacidad firme asignada a las industrias por el reordenamiento de la Secretaría de Energía.

En Tucumán, según informó la distribuidora Naturgy, las industrias están afectadas con una restricción del 70% en su abastecimiento y en los próximos días pasan a Rampa 0, que no es corte inmediato sino gradual, tiempo para evitar que se afecten equipos".

Para algunas industrias el diagnóstico es unánime y brutal: en muchos casos, es más barato parar la planta que producir con GNL. Fuentes industriales salteñas lo explicaron a Clarín: si una empresa que produce cerámica para un mes, el único costo es pagar los sueldos de ese período. Pero contratar gas al precio internacional del GNL equivale a un gasto adicional equivalente a un mes y medio de salarios, sin posibilidad de trasladarlo al precio del producto. "Es pérdida pura", aseguraron.

El dato lo refuerza la Cámara Industrial de Cerámica Roja (CICER), que agrupa a ceramistas de todo el país. "Es un precio que no podemos pagar", dijo el gerente general de CICER, Favio Casarin. En dos empresas socias, Fanelli y Ctibor, que producen ladrillos cerámicos huecos para obras en la localidad bonaerense de La Plata, la situación dejó de ser opcional.

Según el director comercial de Fanelli, Claudio Moretto, la distribuidora Camuzzi llevó el gas a cero y debieron interrumpir la producción desde la semana pasada. "Ya debimos bajar la producción un 50% por la demanda contraída y pensamos que nos iba a alcanzar", describió y señaló que "otras distribuidoras sí llegan a ofrecer al menos el 50% a sus clientes industriales en Pilar o en Campana; no podemos competir, somos clientes cautivos de las distribuidoras".

Desde Camuzzi, confirmaron el corte total de abastecimiento y agregaron que "normalmente la ventana de corte la tiene facultada la compañía y se puede tomar hasta 60 días de corte por año". En la industria de la cal, el cuadro es similar, aunque con una particularidad que mira hacia adelante. Raúl Cabanay, gerente de Caleras San Juan, señaló que, si bien la producción creció alrededor de un 10% en los primeros cinco meses del año, el gas caro amenaza con frenar ese repunte. "El GNL vale diez veces más que el gas de red, que es el competitivo para nosotros. Compramos lo mínimo imprescindible para garantizarle la provisión a los clientes, pero no nos conviene", dijo.

La empresa opera con un mix: gas de red como insumo principal, algo de carbón como complemento, y GNL solo como último recurso. Lo que hace más relevante el caso de la cal es su proyección: San Juan está en el centro del boom del cobre argentino y la cal es un insumo esencial en el proceso de concentración del mineral. Si la industria calera no puede expandirse por restricciones energéticas, el cuello de botella no será solo de las fábricas actuales: será también de la minería que el Gobierno presenta como motor de la próxima década.

Fuente y fotos: Clarín