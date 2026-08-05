En la siesta de este miércoles, el intendente Bruno Cipolini recibió al presidente de SAMEEP, Nicolás Diez, quién le informó sobre el estado de los trabajos que se realizan en el sistema de provisión de agua potable.

Diez, quién estuvo acompañado del gerente de Zona II, José Martín, comentó que de no producirse nuevos inconvenientes durante las próximas horas, el servicio de agua potable comenzará a restablecerse de manera progresiva en la ciudad, a medida que se recuperen los niveles de presión en la red.

Mientras tanto desde el Municipio se continúa colaborando con la provisión de agua para los vecinos a través de los CICs, atendiendo las necesidades de los mismos. Desde SAMEEP y el Municipio se continuará monitoreando la evolución del sistema hasta alcanzar la normalización total del servicio.

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