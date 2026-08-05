Luego de la intervención realizada sobre el Segundo Acueducto del Interior y tras la recuperación progresiva del sistema, Sameep informó que las cisternas de Presidencia Roque Sáenz Peña ya alcanzaron los niveles necesarios para iniciar la distribución de agua potable hacia la ciudad y las localidades abastecidas por esa infraestructura.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó el trabajo realizado por el personal durante la intervención. “Gracias al esfuerzo de nuestros equipos técnicos y operativos, junto con la UTE responsable de la obra, hoy las cisternas de Sáenz Peña ya se encuentran cargadas y el sistema comienza una nueva etapa con la distribución de agua hacia las localidades abastecidas. Continuaremos monitoreando el funcionamiento del acueducto hasta llegada la noche lograr la normalización total del servicio”, afirmó.

Por su parte, el coordinador de Zona II, José Martín, explicó que la recuperación del servicio demandará algunas horas más en los sectores más alejados. “La distribución ya comenzó desde las cisternas de Sáenz Peña y el agua irá llegando de manera paulatina a cada ciudad abastecida por el Segundo Acueducto, conforme se recuperen las presiones en toda la red. Nuestros equipos continúan realizando un seguimiento permanente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema”, señaló.

Desde Sameep ratificaron el compromiso de continuar ejecutando obras y tareas de mantenimiento que fortalezcan la infraestructura de agua potable, con el objetivo de mejorar la calidad y eficiencia del servicio en toda la provincia.

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